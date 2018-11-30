Помер творець "сучасного Стоунхенджа"

Фото: (spangdahlem.af.mil)

Повідомляється, що скульптор помер на 88-му році життя

Нещодавно помер американський скульптор Роберт Морріс. Він був одним із засновників мінімалізму в 1960-х роках. Життя діяча культури обірвалося на 88-му році життя в Нью-Йорку. Про це в п'ятницю повідомило агентство Associated Press.

Фото: Роберт Морріс (The New York Times)

Згідно з наявною інформацією, скульптор помер ще 28 листопада, проте відомо про це стало тільки зараз. Причиною смерті стала запущена пневмонія.

Фото: Скульптури Роберта Морріса (pictify.saatchigallery.com)

Роберт Морріс народився в 1931 році в штаті Міссурі. Свою кар'єру Морріс почав в якості художника, у його ранніх роботах відзначається вплив абстрактного експресіонізму. У 1966 році він опублікував серію есе Notes on Sculpture ("Замітки по скульптурі"), яка справила великий вплив на розвиток мінімалізму. Також скульптор відомий тим, що створив "сучасний Стоунхендж" - Обсерваторію Роберта Морріса в Нідерландах, яка фіксує сонцестояння і рівнодення.

Нагадаємо, що раніше помер організатор всесвітньо відомої "бульдозерної виставки".

Також ми повідомляли, що помер легендарний автор коміксів Marvel Стен Лі.

Відео: (video.rbc.ua)