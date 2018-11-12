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Скончался легендарный автор комиксов Marvel Стэн Ли

STYLERПерсона    12.11.2018 - 21:53
Скончался легендарный автор комиксов Marvel Стэн Ли
Фото: коллаж РБК-Украина

Даже в своем преклонном возрасте он продолжал появляться в камео фильмов про супергероев

Легендарный писатель, редактор и издатель комиксов Marvel Стэн Ли, чьи фантастические творения сделали его настоящим супергероем для любителей комиксов во всем мире, скончался в возрасте 95 лет. Трагедия произошла через несколько месяцев после кончины художника Стива Дитко, подарившему миру "Человека-паука" и других героев из комиксов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации журналистов, его госпитализировали в Лос-Анджелесе в понедельник утром 12 ноября. 

Ли скончался в медицинском центре Седарс-Синай (США), куда его доставили из дома на "скорой помощи".

В последний год у него возникали проблемы со здоровьем. У него был приступ пневмонии и трудности со зрением.

Скончался легендарный автор комиксов Marvel Стэн ЛиСтэн Ли (фото: Flickr)

В начале 2016 года Ли признался в значительном ухудшении зрения, из-за которого он потерял возможность читать и писать.

Даже в своем преклонном возрасте Стэн Ли продолжал появляться в камео фильмов про супергероев.

Стэн Ли был автором и соавтором многих персонажей вселенной Marvel, включая Человека-паука, Халка, Сорвиголовы, Людей Икс, Железного человека, Тора и Доктора Стрэнджа.

Ранее сообщалось, что на юге Франции в Межеве в возрасте 87 лет скончался один из основателей международного концерна Louis Vuitton - Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевалье. 

Также мы писали о том, что американец итальянского происхождения Марио Сегале, который стал прототипом для известной игры Super Mario, скончался в американском штате Вашингтон на 84 году жизни. 

Напомним, что умер известный украинский писатель Богдан Жолдак.

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