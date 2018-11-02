Умер "настоящий" Super Mario

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Игру, как и самого персонажа, назвали в честь мужчины, ставшего его прототипом

Американец итальянского происхождения Марио Сегале стал прототипом для известной игры Super Mario, которую назвали в его честь. Он скончался в американском штате Вашингтон на 84 году жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным СМИ мужчина умер еще 27 октября, но известно стало об этом только сейчас. Мужчина до конца дней оставался в кругу семьи и у него осталось четверо детей и девять внуков.

Японская компания Nintendo назвала персонажа игры в честь американца итальянского происхождения Марио Сегале. В 1980-х годах компания арендовала офис у застройщика с таким именем.

Фото: (mirror.co.uk)

Напомним, что умер известный украинский писатель Богдан Жолдак.

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Видео: (video.rbc.ua)