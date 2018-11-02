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Умер "настоящий" Super Mario

STYLERПерсона    02.11.2018 - 22:41
Фото: (Flickr/Tom Brown)
Фото: (Flickr/Tom Brown)

Игру, как и самого персонажа, назвали в честь мужчины, ставшего его прототипом

Американец итальянского происхождения Марио Сегале стал прототипом для известной игры Super Mario, которую назвали в его честь. Он скончался в американском штате Вашингтон на 84 году жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным СМИ мужчина умер еще 27 октября, но известно стало об этом только сейчас. Мужчина до конца дней оставался в кругу семьи и у него осталось четверо детей и девять внуков.

Японская компания Nintendo назвала персонажа игры в честь американца итальянского происхождения Марио Сегале. В 1980-х годах компания арендовала офис у застройщика с таким именем.

Умер &quot;настоящий&quot; Super Mario

Фото: (mirror.co.uk)

Напомним, что умер известный украинский писатель Богдан Жолдак.

Ранее мы писали, что в Киеве скончался знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий.

Также сообщалось, что в США застрелили известного рэпера.

 Видео: (video.rbc.ua)

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