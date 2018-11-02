Помер "справжній" Super Mario

Фото: (Flickr/Tom Brown)

Гру, як і самого персонажа, назвали на честь чоловіка, який став його прототипом

Американець італійського походження Маріо Сегале став прототипом для відомої гри Super Mario, яку назвали в його честь. Він помер в американському штаті Вашингтон на 84 році життя. Про це повідомляє Daily Mirror.

За даними ЗМІ чоловік помер ще 27 жовтня, але стало відомо про це лише зараз. Чоловік до кінця днів залишався в колі сім'ї і у нього залишилося четверо дітей і дев'ять онуків.

Японська компанія Nintendo назвала персонажа гри в честь американця італійського походження Маріо Сегале. У 1980-х роках компанія орендувала офіс у забудовника з таким ім'ям.

Фото: (mirror.co.uk)

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Відео: (video.rbc.ua)