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Ушел из жизни "папа" легендарного супергероя

STYLERLIFE        09.07.2018 - 06:19
Иллюстрация: рисунок Стива Дитко (marvel.com)
Иллюстрация: рисунок Стива Дитко (marvel.com)

Художник Стив Дитко, придумавший Человека-паука, умер в возрасте 90 лет

Стало известно, что художник Стив Дитко, подаривший миру Человека-паука и других героев из комиксов, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает  The Hollywood Reporter.

Как сообщается, художник умер в своей квартире, но правоохранители не сразу узнали об этом. Тело мужчины было обнаружено лишь спустя несколько дней после его смерти.

Стив Дитко является "папой" нескольких супергероев Marvel Comics, он придумал Человека-паука, Доктора Стренджа, Халка и Железного человека. Своего "первенца" - Человека-паука Дитко создал совместно с экс-главредом издания Стэном Ли в далеком 1961 году. Однако, автором легендарного образа персонажа является непосредственно Дитко, ведь именно он придумал легендарный красно-синий костюм и суперспособность стрельбы паутиной.

Читатели познакомились с Человеком-пауком  в далеком 1961 году, он впервые появился перед ними на страницах 15-го номера "Удивительной фантазии".

Cотрудничество Стива Дитко с изданием Marvel Comics прекратилось в 1966-м году. Причиной окончания его карьеры в компании стал конфликт, возникший между ним и главным редактором Marvel. По мнению Стива, Ли не оценил его значимый вклад в создание героев комиксов. После ухода Дитко не общался с Ли два года.

Позже Стив Дитко работал над созданием некоторых комиксов для компании DC Comics.

Напомним, недавно на водопаде в Канаде погибли трое известных YouTube-блогеров.

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