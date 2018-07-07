На водопаде погибли трое известных YouTube-блогеров

Трое авторов известного блога на Youtube о путешествиях погибли в Канаде из-за падения с водопада

Недавно стало известно, что трагически погибли трое авторов популярного Youtube-блога о путешествиях. Причиной смерти стал несчастный случай во время отдыха возле водопада. Об этом стало известно из публикации местного издания VancouverSun.

Райкер Гэмбл, Меган Скрепер и Алексей Лях разбились упав с водопада 30-метровой высоты. Причиной произошедшего стала попытка спасти Меган Скрепер, которая соскользнула и упала в реку. Другие участники команды попытались спасти ее, но тоже утонули. Издание сообщает, что поиски отдыхающих длились около 2 суток. В среду вечером в местном отделении полиции подтвердили, что аварийные экипажи нашли тела погибших.

Полицейские сообщают, что на водопаде Шеннон Фолс достаточно часто происходят несчастные случаи.

Фото: (facebook.com/alexeylyakh)

В сообществе High On Life SundayFundayz в Facebook команда блога опубликовала пост, в котором говорятся слова памяти об основателях блога.

"3 июля 2018 года мы потеряли 3 очень дорогих наших друзей. Райкера Гэмбла, Алексея Ляха и Меган Скрепер. Поистине нет слов, которые можно сказать, чтобы облегчить боль и пустоту, которые мы все сейчас переживаем. Это были трое самых теплых, добрых, самых драйвовых и отзывчивых людей, которых вы когда-либо встречали, и мир потерял много света из-за смерти наших друзей. Они жили каждый день на полную, они выступали за позитив, мужество, брать лучшее от жизни, они делились и учили своим ценностям миллионы людей по всему миру", — пишется в сообщении сообщества.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/sundayfundayz

Кстати, в профайле Алексея Ляха на LinkedIn указано, что его родной язык - украинский.

Напомним, что недавно умер известный юморист и звезда КВН.

Видео: (video.rbc.ua)