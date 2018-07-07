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На водоспаді загинули троє відомих YouTube-блогерів

STYLERLIFE        07.07.2018 - 17:12
Ілюстративне фото (pixabay.com/renatalferro)
Ілюстративне фото (pixabay.com/renatalferro)

Троє авторів відомого блогу на Youtube про подорожі загинули в Канаді через падіння з водоспаду

Нещодавно стало відомо, що трагічно загинули троє авторів популярного Youtube-блогу про подорожі. Причиною смерті став нещасний випадок під час відпочинку біля водоспаду. Про це стало відомо з публікації місцевого видання VancouverSun.

Райкер Гембл, Меган Скрепер і Олексій Лях розбилися, впавши з водоспаду 30-метрової висоти. Причиною події стала спроба врятувати Меган Скрепер, яка зісковзнула і впала в річку. Інші учасники команди спробували врятувати її, але теж потонули. Видання повідомляє, що пошуки відпочиваючих тривали близько 2 діб. У середу ввечері в місцевому відділенні поліції підтвердили, що аварійні екіпажі знайшли тіла загиблих.

Поліцейські повідомляють, що на водоспаді Шеннон Фолс досить часто відбуваються нещасні випадки.

 

Фото: (facebook.com/alexeylyakh)

В співтоваристві High On Life SundayFundayz у Facebook команда блогу опублікувала пост, в якому говоряться слова ушанування засновників блогу.

"3 липня 2018 року ми втратили 3 дуже дорогих наших друзів. Райкера Гэмбла, Олексія Ляха і Меган Скрепер. Воістину немає слів, які можна сказати, щоб полегшити біль і спустошення, які ми зараз переживаємо. Це були троє найбільш теплих, добрих, драйвових і чуйних людей, яких ви коли-небудь зустрічали, і світ втратив багато світла через смерть наших друзів. Вони жили кожен день на повну, вони виступали за позитив, мужність, брати краще від життя, вони ділилися і вчили своїм цінностям мільйони людей по всьому світу", — пишеться в повідомленні співтовариства.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/sundayfundayz

До речі, в профайлі Олексія Ляха на LinkedIn зазначено, що його рідна мова - українська.

Нагадаємо, що нещодавно помер відомий гуморист і зірка КВК.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: блогеры, Канада, умер
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