Пішов з життя "батько" легендарного супергероя

Художник Стів Дитко, придумав Людини-павука, помер у віці 90 років

Стало відомо, що художник Стів Дітко, який подарував світу Людини-павука та інших героїв коміксів, помер у віці 90 років. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Як повідомляється, художник помер у своїй квартирі, але правоохоронці не відразу дізналися про це. Тіло чоловіка було виявлено лише через кілька днів після його смерті.

Стів Дітко є "татом" кількох супергероїв Marvel Comics, він придумав Людину-павука, Доктора Стренджа, Халка і Залізну людину. Свого "первістка" - Людину-павука Дітко створив спільно з екс-головним редактором видання Стэном Лі в далекому 1961 році. Проте, автором легендарного образу персонажа є безпосередньо Стів, адже саме він придумав легендарний червоно-синій костюм і суперздатність стрільби павутиною.

Читачі познайомилися з Людиною-павуком у далекому 1961 році, він вперше з'явився перед ними на сторінках 15-го номера "Дивовижної фантазії".

Співпрацю Стіва Дітко з виданням Marvel Comics припинилося в 1966-му році. Причиною закінчення його кар'єри в компанії став конфлікт, який виник між ним і головним редактором Marvel. На думку Стіва, Лі не оцінив його значний внесок у створення героїв коміксів. Після відходу Дітко не спілкувався з Лі два роки.

Пізніше Дітко працював над створенням деяких коміксів компанії DC Comics.

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