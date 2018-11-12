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Помер легендарний автор коміксів Marvel Стен Лі

STYLERПерсона    12.11.2018 - 21:53
Помер легендарний автор коміксів Marvel Стен Лі
Фото: колаж РБК-Україна

Навіть у своєму похилому віці він продовжував з'являтися в камео фільмів про супергероїв

Легендарний письменник, редактор і видавець коміксів Marvel Стен Лі, чиї фантастичні твори зробили його справжнім супергероєм для любителів коміксів у всьому світі, помер у віці 95 років. Трагедія сталася через кілька місяців після смерті художника Стіва Дітко, який подарував світу "Людину-павука" та інших героїв коміксів. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За інформацією журналістів, його госпіталізували в Лос-Анджелесі в понеділок вранці 12 листопада.

Лі помер в медичному центрі Седарс-Синай (США), куди його доставили з дому на "швидкої допомоги".

В останній рік у нього виникали проблеми зі здоров'ям. У нього був напад пневмонії і труднощі із зором.

На початку 2016 року Лі зізнався у значному погіршенні зору, через що він втратив можливість читати і писати.

Помер легендарний автор коміксів Marvel Стен ЛіСтен Лі (фото: Flickr)

Навіть у своєму похилому віці Стен Лі продовжував з'являтися в камео фільмів про супергероїв.

Стен Лі був автором і співавтором багатьох персонажів всесвіту Marvel, включаючи Людину-павука, Халка, Шибайголови, Людей Ікс, Залізної людини, Тора і Доктора Стрэнджа.

Раніше повідомлялося, що на півдні Франції в Межеві у віці 87 років помер один із засновників міжнародного концерну Louis Vuitton - Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевальє.

Також ми писали про те, що американець італійського походження Маріо Сегале, який став прототипом для відомої гри Super Mario, помер в американському штаті Вашингтон на 84 році життя.

Нагадаємо, що помер відомий український письменник Богдан Жолдак.

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