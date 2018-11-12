Помер легендарний автор коміксів Marvel Стен Лі

Навіть у своєму похилому віці він продовжував з'являтися в камео фільмів про супергероїв
Легендарний письменник, редактор і видавець коміксів Marvel Стен Лі, чиї фантастичні твори зробили його справжнім супергероєм для любителів коміксів у всьому світі, помер у віці 95 років. Трагедія сталася через кілька місяців після смерті художника Стіва Дітко, який подарував світу "Людину-павука" та інших героїв коміксів. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
За інформацією журналістів, його госпіталізували в Лос-Анджелесі в понеділок вранці 12 листопада.
Лі помер в медичному центрі Седарс-Синай (США), куди його доставили з дому на "швидкої допомоги".
В останній рік у нього виникали проблеми зі здоров'ям. У нього був напад пневмонії і труднощі із зором.
На початку 2016 року Лі зізнався у значному погіршенні зору, через що він втратив можливість читати і писати.
Стен Лі (фото: Flickr)
Навіть у своєму похилому віці Стен Лі продовжував з'являтися в камео фільмів про супергероїв.
Стен Лі був автором і співавтором багатьох персонажів всесвіту Marvel, включаючи Людину-павука, Халка, Шибайголови, Людей Ікс, Залізної людини, Тора і Доктора Стрэнджа.
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