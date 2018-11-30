Скончался создатель "современного Стоунхенджа"

Фото: (spangdahlem.af.mil)

Сообщается, что скульптор скончался на 88-м году жизни

Недавно скончался американский скульптор Роберт Моррис. Он был одним из основателей минимализма в 1960-х годах. Жизнь деятеля культуры оборвалась на 88-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.

Фото: Роберт Моррис (The New York Times)

Согласно его информации, скульптор умер еще 28 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти стала запущенная пневмония.

Фото: Скульптуры Роберта Морриса (pictify.saatchigallery.com)

Роберт Моррис родился в 1931 году в штате Миссури. Свою карьеру Моррис начал в качестве художника, в его ранних работах отмечается влияние абстрактного экспрессионизма. В 1966 году он опубликовал серию эссе Notes on Sculpture ("Заметки по скульптуре"), которая оказала большое влияние на развитие минимализма. Также скульптор известен тем, что создал "современный Стоунхендж" - Обсерваторию Роберта Морриса в Нидерландах, которая фиксирует солнцестояния и равноденствия.

Напомним, что ранее умер организатор всемирно известной "бульдозерной выставки".

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Видео: (video.rbc.ua)