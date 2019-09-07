Сльози, емоції переповнюють: українські політв'язні повернулися додому

У суботу, 7 вересня, за договором обміну полоненими між Україною і Росією, на територію нашої країни вперше за довгий час ступили військовополонені моряки і політв'язні, в тому числі український режисер Олег Сенцов. У мережі з'явилося безліч фотографій і відео з моменту посадки літака, інтерв'ю з родичами політв'язнів та привітання героїв в Україні. У соціальній мережі Facebook під публікаціями в співтоваристві РБК-Україна українці щиро радіють ще одну перемогу в гібридній війні з Росією.
Обмін полоненими – бурхлива реакція мережі на повернення політв'язнів (фото: РБК-Україна)
В рамках великого обміну полоненими з Російською Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічають їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.
Так, в рамках обміну в Україну повернулися:
- Роман Сущенко.
- Олег Сенцов.
- Олександр Кольченко.
- Володимир Балух.
- Станіслав Клих.
- Микола Карпюк.
- Олексій Сизонович.
- Павло Гриб.
- Едем Бекіров.
- Євген Панів.
- Артур Панів.
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".
- Юрій Без'язичний, моторист-електрик.
- Андрій Артеменко, старший комендор.
- Андрій Эйдер, комендор-сигнальник.
- Богдан Головаш, випускник ИВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Василь Сорока, капітан, який перебував на борту МБАК "Бердянськ".
- Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
- В'ячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
- Сергій Цибизов, комендор-сигнальник.
- Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини - начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Владислав Костишин, випускник ИВМС.
- Андрій Опрыско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
- Андрій Драч, капітан, що знаходилися на борту МБАК "Нікополь".
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
- Михайло Власюк, моторист-електрик.
- Віктор Беспальченко, комендор.
- Володимир Терещенко, комендор.
- Євген Семидоцький, марсово.
- Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
- Володимир Варимез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Сергій Чулиба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої г/т роти морського командування.
Мережа буквально вибухнула радісними коментарями щодо повернення українських військовополонених:
- Хлопці! Вітаємо всіх з поверненням додому! Міцного Вам здоров'я!!!
- Слава Богу.
- Ура! Дякую нашому ПРЕЗЕДЕНТУ, що він виконує свої обіцянки! Радість переповнює.
- Слава богу.
- Слава Богу, спасибі всім, хто брав участь в обміні. Здоров'я всім нашим, переповнюють емоції, сльози душать і величезна радість за наших. Щастя вам і вашим родинам, ви це заслужили як ніхто інший!
- Ура!!! Дивлюся, сльози, емоції переповнюють.
- Слава Богу. Здоров'я Вам.
- Слава Богу!!! Емоції переповнюють. Ми дуже пишаємося нашими хлопцями. Вони хоч і пройшли пекло в російських тюрмах, але не зламалися. Щастя і здоров'я, наші дорогі українці.
- Вітаю всіх дочекалися рідних і близьких, це перемога, дякуємо президента, він молодець!
- Це велика радість!
- Заради таких хвилин, коли діти зустрічають своїх тат, а мами синів, хай відпустять хоч сто Цимахів))))))))) без сліз неможливо дивитися)))
- Це радість, але багато сидять в Сімферополі.
- Сиджу і плачу. Слава Богу.
Обмін полоненими – бурхлива реакція мережі на повернення політв'язнів (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, раніше з'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Зазначалося, що в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Російські ЗМІ підкреслювали, що в списку присутні лише 12 громадян РФ.