ru
ua

Сльози, емоції переповнюють: українські політв'язні повернулися додому

Новини » Персони   

У мережі розповідають про бурхливих емоціях, пов'язаних з поверненням військовополонених та політв'язнів

У суботу, 7 вересня, за договором обміну полоненими між Україною і Росією, на територію нашої країни вперше за довгий час ступили військовополонені моряки і політв'язні, в тому числі український режисер Олег Сенцов. У мережі з'явилося безліч фотографій і відео з моменту посадки літака, інтерв'ю з родичами політв'язнів та привітання героїв в Україні. У соціальній мережі Facebook під публікаціями в співтоваристві РБК-Україна українці щиро радіють ще одну перемогу в гібридній війні з Росією.

Обмін полоненими – бурхлива реакція мережі на повернення політв'язнів (фото: РБК-Україна)

В рамках великого обміну полоненими з Російською Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічають їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Так, в рамках обміну в Україну повернулися:

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Олександр Кольченко.
  4. Володимир Балух.
  5. Станіслав Клих.
  6. Микола Карпюк.
  7. Олексій Сизонович.
  8. Павло Гриб.
  9. Едем Бекіров.
  10. Євген Панів.
  11. Артур Панів.
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".
  13. Юрій Без'язичний, моторист-електрик.
  14. Андрій Артеменко, старший комендор.
  15. Андрій Эйдер, комендор-сигнальник.
  16. Богдан Головаш, випускник ИВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  18. Василь Сорока, капітан, який перебував на борту МБАК "Бердянськ".
  19. Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
  20. В'ячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  21. Сергій Цибизов, комендор-сигнальник.
  22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини - начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  23. Владислав Костишин, випускник ИВМС.
  24. Андрій Опрыско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
  25. Андрій Драч, капітан, що знаходилися на борту МБАК "Нікополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
  27. Михайло Власюк, моторист-електрик.
  28. Віктор Беспальченко, комендор.
  29. Володимир Терещенко, комендор.
  30. Євген Семидоцький, марсово.
  31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  33. Володимир Варимез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
  34. Сергій Чулиба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
  35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої г/т роти морського командування.

Мережа буквально вибухнула радісними коментарями щодо повернення українських військовополонених:

  • Хлопці! Вітаємо всіх з поверненням додому! Міцного Вам здоров'я!!!
  • Слава Богу.
  • Ура! Дякую нашому ПРЕЗЕДЕНТУ, що він виконує свої обіцянки! Радість переповнює.
  • Слава богу.
  • Слава Богу, спасибі всім, хто брав участь в обміні. Здоров'я всім нашим, переповнюють емоції, сльози душать і величезна радість за наших. Щастя вам і вашим родинам, ви це заслужили як ніхто інший!
  • Ура!!! Дивлюся, сльози, емоції переповнюють.
  • Слава Богу. Здоров'я Вам.
  • Слава Богу!!! Емоції переповнюють. Ми дуже пишаємося нашими хлопцями. Вони хоч і пройшли пекло в російських тюрмах, але не зламалися. Щастя і здоров'я, наші дорогі українці.
  • Вітаю всіх дочекалися рідних і близьких, це перемога, дякуємо президента, він молодець!
  • Це велика радість!
  • Заради таких хвилин, коли діти зустрічають своїх тат, а мами синів, хай відпустять хоч сто Цимахів))))))))) без сліз неможливо дивитися)))
  • Це радість, але багато сидять в Сімферополі.
  • Сиджу і плачу. Слава Богу.

Обмін полоненими – бурхлива реакція мережі на повернення політв'язнів (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше з'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Зазначалося, що в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Російські ЗМІ підкреслювали, що в списку присутні лише 12 громадян РФ.

Сльози, емоції переповнюють: українські політв'язні повернулися додому
Махав руками і пародіював Порошенка: Богдан знову відзначився у Раді (відео) У Черкасах водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину: поліція намагається "з'їхати"
Читати всі новини