Слезы, эмоции переполняют: украинские политзаключенные вернулись домой

В субботу, 7 сентября, по договору обмена пленными между Украиной и Россией, на территорию нашей страны впервые за долгое время ступили военнопленные моряки и политзаключенные, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов. В сети появилось множество фотографий и видео с момента посадки самолета, интервью с родственниками политзаключенных и приветствие героев в Украине. В социальной сети Facebook под публикациями в сообществе РБК-Украина украинцы искренне радуются еще одной победе в гибридной войне с Россией.

Обмен пленными – бурная реакция сети на возвращение политзаключенных (фото: РБК-Украина)

В рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречают их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

Так, в рамках обмена в Украину вернулись:

Роман Сущенко. Олег Сенцов. Александр Кольченко. Владимир Балух. Станислав Клых. Николай Карпюк. Алексей Сизонович. Павел Гриб. Эдем Бекиров. Евгений Панов. Артур Панов. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск". Юрий Безъязычный, моторист-электрик. Андрей Артеменко, старший комендор. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик. Богдан Головаш, выпускник ИВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск". Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь". Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Владислав Костышин, выпускник ИВМС. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород". Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь". Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу". Михаил Власюк, моторист-электрик. Виктор Беспальченко, комендор. Владимир Терещенко, комендор. Евгений Семидоцкий, марсовый. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Сеть буквально взорвалась радостными комментариями относительно возвращения украинских военнопленных:

Ребята! Поздравляем всех с возвращением домой! Крепкого Вам здоровья!!!

Слава Богу.

Ура! Благодарю нашего ПРЕЗЕДЕНТА, что он выполняет свои обещания! Радость переполняет.

Слава богу.

Слава Богу, спасибо всем, кто участвовал в обмене. Здоровья всем нашим, эмоции переполняют, слезы душат и огромная радость за наших. Счастья вам и вашим семьям, вы это заслужили как никто д ручной!

Ура!!! Смотрю, слезы, эмоции переполняют.

Слава Богу. Здоровья Вам.

Слава Богу!!! Эмоции переполняют. Мы очень гордимся нашими ребятами. Они хоть и прошли ад в русских тюрьмах, но не сломались. Счастья и здоровья наши дорогие украинцы.

Поздравляю всех дождавшихся родных и близких, это победа, благодарим президента, он молодец!

Это большая радость!

Ради таких минут, когда детки встречают своих пап, а мамы сыновей, пусть отпустят хоть сто Цимахов))))))))) без слез невозможно смотреть)))

Это радость, но много сидят в Симферополе.

Сижу и плачу. Слава Богу.

Обмен пленными – бурная реакция сети на возвращение политзаключенных (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, ранее появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Отмечалось, что в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Российские СМИ подчеркивали, что в списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.