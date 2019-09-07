Слезы, эмоции переполняют: украинские политзаключенные вернулись домой

В субботу, 7 сентября, по договору обмена пленными между Украиной и Россией, на территорию нашей страны впервые за долгое время ступили военнопленные моряки и политзаключенные, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов. В сети появилось множество фотографий и видео с момента посадки самолета, интервью с родственниками политзаключенных и приветствие героев в Украине. В социальной сети Facebook под публикациями в сообществе РБК-Украина украинцы искренне радуются еще одной победе в гибридной войне с Россией.
Обмен пленными – бурная реакция сети на возвращение политзаключенных (фото: РБК-Украина)
В рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречают их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.
Так, в рамках обмена в Украину вернулись:
- Роман Сущенко.
- Олег Сенцов.
- Александр Кольченко.
- Владимир Балух.
- Станислав Клых.
- Николай Карпюк.
- Алексей Сизонович.
- Павел Гриб.
- Эдем Бекиров.
- Евгений Панов.
- Артур Панов.
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
- Андрей Артеменко, старший комендор.
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск".
- Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
- Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
- Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
- Михаил Власюк, моторист-электрик.
- Виктор Беспальченко, комендор.
- Владимир Терещенко, комендор.
- Евгений Семидоцкий, марсовый.
- Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.
Сеть буквально взорвалась радостными комментариями относительно возвращения украинских военнопленных:
- Ребята! Поздравляем всех с возвращением домой! Крепкого Вам здоровья!!!
- Слава Богу.
- Ура! Благодарю нашего ПРЕЗЕДЕНТА, что он выполняет свои обещания! Радость переполняет.
- Слава богу.
- Слава Богу, спасибо всем, кто участвовал в обмене. Здоровья всем нашим, эмоции переполняют, слезы душат и огромная радость за наших. Счастья вам и вашим семьям, вы это заслужили как никто д ручной!
- Ура!!! Смотрю, слезы, эмоции переполняют.
- Слава Богу. Здоровья Вам.
- Слава Богу!!! Эмоции переполняют. Мы очень гордимся нашими ребятами. Они хоть и прошли ад в русских тюрьмах, но не сломались. Счастья и здоровья наши дорогие украинцы.
- Поздравляю всех дождавшихся родных и близких, это победа, благодарим президента, он молодец!
- Это большая радость!
- Ради таких минут, когда детки встречают своих пап, а мамы сыновей, пусть отпустят хоть сто Цимахов))))))))) без слез невозможно смотреть)))
- Это радость, но много сидят в Симферополе.
- Сижу и плачу. Слава Богу.
Обмен пленными – бурная реакция сети на возвращение политзаключенных (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, ранее появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Отмечалось, что в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Российские СМИ подчеркивали, что в списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.