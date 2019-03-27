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Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про нового адвоката Зайцевої

STYLERПерсони    27.03.2019 - 19:20
Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про нового адвоката Зайцевої
Олена Зайцева (УНІАН)

Новий адвокат раніше представляв у суді Добкіна і Кернеса

Олена Зайцева, яка визнана винною у скоєнні аварії, що спричинила смерть шести чоловік, раптово передумала визнавати свою провину і подала на апеляцію. При цьому, невідомо, про що йдеться у її скарзі і як саме вона хотіла б пом'якшити свій вирок.

Також стало відомо, що Олена Зайцева перестала співпрацювати з адвокатами, які займалися її захистом у суді і найняла нового адвоката – Юлію Плетньову.

Плетньова підтвердила, що буде представляти інтереси Зайцевої в апеляційному суді, але подробиці розкривати поки що відмовилася.

"Так, я дійсно є адвокатом Олени Зайцевої, але жодних коментарів ЗМІ з цього приводу не даю", - повідомила захисниця.

Юлія Плетньова – відомий харківський правозахисник. Вона дочка Володимира Плетньова, який раніше працював у Апеляційному суді міста Харкова та восени 2018 року пішов у відставку.

За час своєї роботи Володимир Плетньов потрапив у пару гучних скандалів, тому вважається одіозною особистістю. Всупереч заявам про політичну нейтральність, в соціальних мережах суддя відкрито підтримував нардепа Михайла Добкіна. Найгучніша історія, яка була пов'язана з ім'ям Плетньова – це справа про винуватця смертельного ДТП Тиграна Енгибаряна.

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про нового адвоката Зайцевої

Юлія Плетньова (facebook.com/yuliya.pletnyova)

Юлія Плетньова також відома тим, що захищала Михайла Добкіна, а також на даний момент вона представляє в суді інтереси мера Харкова Геннадія Кернеса і главу Новобаварського району Тетяну Цибульник, яку звинувачують у приховуванні від декларацій прикрас на 600 тисяч гривень.

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про нового адвоката Зайцевої

Юлія Плетньова (facebook.com/yuliya.pletnyova)

Також Юлія Плетньова значиться засновником ТОВ "Червоний сердолік", яка отримала на конкурсній основі право займатися пасажирськими перевезеннями в Харкові.

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про нового адвоката Зайцевої

Юлія Плетньова (facebook.com/yuliya.pletnyova)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що адвокати у справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зробили важливу заяву.

А також розповідали про те, що українці впевнені, що Олена Зайцева не просидить у в'язниці весь встановлений судом строк.

Незаконне рішення: новий поворот у справі ДТП у Харкові Справа Зайцевої: адвокати зробили цікаву заяву
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