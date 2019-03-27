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Смертельное ДТП в Харькове: что известно о новом адвокате Зайцевой

STYLERПерсоны    27.03.2019 - 19:20
Смертельное ДТП в Харькове: что известно о новом адвокате Зайцевой
Алена Зайцева (УНИАН)

Новый адвокат ранее представлял в суде Добкина и Кернеса

Алена Зайцева, которая признана виновной в совершении аварии, повлекшей за собой смерть шести человек, внезапно передумала признавать свою вину и подала на апелляцию. При этом, неизвестно, о чем говорится в ее жалобе и как именно она хотела бы смягчить свой приговор.

Также стало известно, что Алена Зайцева перестала сотрудничать с адвокатами, которые занимались ее защитой в суде и наняла нового адвоката – Юлию Плетневу.

Плетнева подтвердила, что будет представлять интересы Зайцевой в апелляционном суде, но подробности раскрывать пока что отказалась.

"Да, я действительно являюсь адвокатом Алены Зайцевой, но никаких комментариев СМИ по данному поводу не даю", - сообщила защитница. 

Юлия Плетнева – известный харьковский правозащитник. Она дочь Владимира Плетнева, который ранее работал в Апелляционном суде города Харькова и осенью 2018 года ушел в отставку.

За время своей работы Владимир Плетнев попал в пару громких скандалов, поэтому считается одиозной личностью. Вопреки заявлениям о политической нейтральности, в социальных сетях судья открыто поддерживал нардепа Михаила Добкина. Самая громкая история, которая была связана с именем Плетнева – это дело о виновнике смертельного ДТП Тиграна Енгибаряна.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно о новом адвокате Зайцевой

Юлия Плетнева (facebook.com/yuliya.pletnyova)

Юлия Плетнева также известна тем, что защищала Михаила Добкина, а также на данный момент она представляет в суде интересы мэра Харькова Геннадия Кернеса и главу Новобаварского района Татьяну Цибульник, которую обвиняют в сокрытии от деклараций украшений на 600 тысяч гривен.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно о новом адвокате Зайцевой

Юлия Плетнева (facebook.com/yuliya.pletnyova)

Также Юлия Плетнева значится учредителем ООО "Красный сердолик", которая получила на конкурсной основе право заниматься пассажирскими перевозками в Харькове.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно о новом адвокате Зайцевой

Юлия Плетнева (facebook.com/yuliya.pletnyova)

Напомним, ранее мы писали о том, что адвокаты по делу Алены Зайцевой и Геннадия Дронова сделали важное заявление.

А также рассказывали о том, что украинцы уверены, что Алена Зайцева не просидит в тюрьме весь установленный судом срок.

Незаконное решение: новый поворот в деле ДТП в Харькове Дело Зайцевой: адвокаты сделали интересное заявление
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