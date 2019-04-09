"Дякую" тим, хто розбавляє паливо: Комаров ледь не потрапив в авіакатастрофу

Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

Дмитро Комаров розповів про неприємну ситуацію під час польоту

Дмитро Комаров, відомий український телеведучий, розповів, як уникнув серйозної авіакатастрофи. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Комаров, ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт", повідомив, що під час польоту пережив разом з колегами неприємну ситуацію, яка ледь не зірвала рекорд і не обірвала їх життя. Він пояснив, що під час триденного перельоту через всю Україну їм доводилося дозаправлятися по дорозі. І на одній із заправок їм залили неякісне паливо.

"Ми пережили в третій день дуже неприємну ситуацію, яка ставила під загрозу весь рекорд, і нас. "Дякую" тим, хто розбавляє паливо на заправках. Літак їсть звичайний 95-й бензин, і по дорозі ми заправлялися, природно, не маючи можливості контролювати якість. І десь попався сильно розбавлений заради наживи бензин", - написав Комаров.

Дмитро Комаров з командою (instagram.com/komarovmir)

Він розповів, що недалеко від Кам'янця-Подільського у них різко впав тиск палива і двигун почав "чхати".

"За 40 хвилин до Кам'янця-Подільського у нас різко впав тиск палива. Ми включили резервну систему - електричний насос. Але його вистачило ненадовго. Тиск падав практично до нуля, двигун почав "чхати". Наш командир Ігор Табанюк дав команду: терміново пристебнути крім основного ременя всю систему, чотирьохточкову. І доручив шукати майданчик для аварійної посадки. Сам продовжив рятувати ситуацію включенням і вимиканням насоса. Все було на грані. Ми розглядали польові дороги, намагаючись оцінити їх стан. Сідати без двигуна в режимі планування на пухкий ґрунт - отже, літак зариється колесом і перевернеться, буде перекидатися. Це був дуже напружений момент", - розповів про поломку ведучий тревел-шоу.

Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

Він додав, що після приземлення колеги витягли паливний фільтр і виявили, що він був повністю забитий.

"200 чоловік, які урочисто зустрічали нас в місті, навіть не підозрювали, що ми можемо не долетіти. Зменшили оберти, і швидкість до мінімуму, працювали насосом, дотягли. Поки я годину спілкувався з людьми, колеги витягли паливний фільтр. Він був практично повністю забитий. Хоча перед стартом рекорду 2.5 дні тому на літак був встановлений новий. Таке паливо. Слава Богу, все обійшлося, ми промили фільтр і завершили місію. Дякую пілотам Ігорю Табанюку, Андрію Блінову і оператору Саші Дмитрієву. Відмінна команда, пишаюся", - подякував Дмитро Комаров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Дмитро Комаров в команді досвідчених пілотів здійснить рекордний політ через всю Україну.

А також розповідали про те, що Дмитро Комаров мало не загинув під час перестрілки в Бразилії.