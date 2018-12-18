У США померла відома кінорежисер та актриса

Фото: Швидка допомога (wikimedia.org/Coolcaesar)

Вона зняла фільм, який прославив Тома Хенкса

У США на 76-му році життя померла відомий кінорежисер, продюсер і актриса Пенні Маршал. Про це повідомляє видання TMZ.

За інформацією видання Пенні Маршалл померла у вівторок, 18 грудня у своєму власному будинку в Лос-Анжелесі через ускладнення, викликані цукровим діабетом.

Фото: Пенні Маршалл (peoples.ru)

Пенні Маршал народилася 15 жовтня 1943 року в Нью-Йорку. Її батько був американцем італійського походження Ентоні Маскьярелли, який став у США відомим кінорежисером і продюсером. Мама майбутньої зірки – відома танцівниця Марджорі Ірен, яка відкрила в Бронксі власну школу танців.

Батько Пенні вирішив змінити прізвище на американський манер і став Тоні Маршаллом. Крім Пенні в сім'ї була ще одна дитина – Гаррі Маршалл, який також був дуже відомий в сфері кіноіндустрії. Він зняв знамениті кінокартини "Красуня", "Наречена втікачка", "За бортом", "Френкі і Джонні" та інші. Гаррі Маршалл помер в липні 2016 року. Йому був 81 рік.

Пенні Маршал дебютувала як актриса. Вона знялася у 1968 році у фільмі "Дика сімка". У 1979 році вона знялася у Стівена Спілберга в стрічці "1941". За роль Лаверни в серіалі "Лаверна і Шоли" її тричі номінували на "Золотий глобус".

Фото: Пенні Маршалл (facebook.com/pennymarshallofficial)

У 1986 році Пенні Маршал випустила свою першу режисерську роботу – комедійний бойовик "Джек-стрибунець", в якому зіграли Вупі Голдберг і Джонтан Прайс. Збори від цього фільму перевищили всі очікування.

Наступною роботою Пенні Маршалл став фільм "Великий", який прославив Тома Хенкса і приніс йому номінацію на "Оскар". Наступним її фільмом став "Пробудження" з Робертом де Ніро і Робіном Вільямсом, потім "Їх власна ліга" з Томом Хенксом, Мадонною і Джиною Девіс, "Людина епохи відродження" з Денні де Віто, "Дружина священика" з Уїтні Х'юстон і "Сильна жінка" з Дрю Беррімор.

У 2004 році Пенні Маршалл отримала зірку на "Алеї Слави". Кінорежисер двічі була заміжня, у неї залишилася дочка Трейсі.

У 2010 році у Пенні Маршалл виявили рак легенів, метастази були знайдені в головному мозку. Але в 2012 році їй вдалося перемогти хворобу, і лікарі повідомили про ремісію.

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