В США скончалась известная кинорежиссер и актриса

Фото: Скорая помощь (wikimedia.org/Coolcaesar)

Она сняла фильм, который прославил Тома Хэнкса

В США на 76-м году жизни скончалась известный кинорежиссер, продюсер и актриса Пенни Маршал. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации издания Пенни Маршалл умерла во вторник, 18 декабря в своем собственном доме в Лос-Анжелесе из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Фото: Пенни Маршалл (peoples.ru)

Пенни Маршал родилась 15 октября 1943 года в Нью-Йорке. Ее отец был американцем итальянского происхождения Энтони Маскьярелли, который стал в США известным кинорежиссером и продюсером. Мама будущей звезды – известная танцовщица Марджори Ирен, которая открыла в Бронксе собственную школу танцев.

Отец Пенни решил изменить фамилию на американский манер и стал Тони Маршаллом. Кроме Пенни в семье был еще один ребенок – Гарри Маршалл, который также был очень известен в сфере киноиндустрии. Он снял знаменитые кинокартины "Красотка", "Сбежавшая невеста", "За бортом", "Фрэнки и Джонни" и другие. Гарри Маршалл скончался в июле 2016 года. Ему был 81 год.

Пенни Маршал дебютировала как актриса. Она снялась в 1968 году в фильме "Дикая семерка". В 1979 году она снялась у Стивена Спилберга в ленте "1941". За роль Лаверны в сериале "Лаверна и Шоли" ее трижды номинировали на "Золотой глобус".

Фото: Пенни Маршалл (facebook.com/pennymarshallofficial)

В 1986 году Пенни Маршал выпустила свою первую режиссерскую работу – комедийный боевик "Джек-попрыгун", в котором сыграли Вупи Голдберг и Джонтан Прайс. Сборы от этого фильма превысили все ожидания.

Следующей работой Пенни Маршалл стал фильм "Большой", который прославил Тома Хэнкса и принес ему номинацию на "Оскар". Следующим ее фильмом стал "Пробуждение" с Робертом де Ниро и Робином Уильямсом, потом "Их собственная лига" с Томом Хэнксом, Мадонной и Джиной Дэвис, "Человек эпохи возрождения" с Дэнни де Вито, "Жена священника" с Уитни Хьюстон и "Сильная женщина" с Дрю Берримор.

В 2004 году Пенни Маршалл получила звезду на "Алее Славы". Кинорежиссер дважды была замужем и у нее осталась дочь Трейси.

В 2010 году у Пенни Маршалл обнаружили рак легких, метастазы были найдены в головном мозге. Но в 2012 году ей удалось победить болезнь, и врачи сообщили о ремиссии.

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