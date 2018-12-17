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"Хай тобі буде сонячно в тих світах": умерла украинская журналистка

STYLERЖизнь    17.12.2018 - 17:37
"Хай тобі буде сонячно в тих світах": умерла украинская журналистка
Фото: Свеча (pixabay.com)

Почти 13 лет она была собственным корреспондентом "Укринформа"

В Черновцах на 59-м году жизни скончалась известная украинская журналистка Наталия Команяк. Об этом сообщает информационное агентство "АСС".

Наталия Команяк родилась 18 июля 1960 года. Закончила факультет журналистики во Львовском университете имени Ивана Франка. Работала в издании "Молодой Буковинец".

Почти 13 лет проработала корреспондентом "Укринформа" в Черновицкой области. В последние годы у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, и она вынуждена была уйти с работы. Перенесла серьезную операцию на сердце.

Кроме того, она овдовела – ее супруг скончался несколько лет назад.

&quot;Хай тобі буде сонячно в тих світах&quot;: умерла украинская журналистка

Фото: Наталия Команяк (facebook.com/komanyak)

"Последние годы очень болела. Вынуждена была согласиться на тяжелую операцию на сердце, отказаться от путешествий, который так любила. Смерть мужа, Славика, добавила горя и забрала остаток сил. В телефонных разговорах говорила, что очень скучает за коллективом. Спасибо, Наталочка, что была в жизни "Укринформа" и в моей. Пусть тебе будет солнечно в тех мирах, в которые ты ушла и безболезненно – ведь тут ты почувствовала боль сполна", - написала на странице Наталии Команяк ее коллега Ольга Коростелева.

&quot;Хай тобі буде сонячно в тих світах&quot;: умерла украинская журналистка

Скриншот поста (facebook.com/komanyak)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер самый молодой директор украинской библиотеки.

А также рассказывали о том, что умер выдающийся украинский ученый.

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