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"Хай тобі буде сонячно в тих світах": померла українська журналістка

STYLERЖиття    17.12.2018 - 17:37
"Хай тобі буде сонячно в тих світах": померла українська журналістка
Фото: Свічка (pixabay.com)

Майже 13 років вона була власним кореспондентом "Укрінформу"

У Чернівцях на 59-му році життя померла відома українська журналістка Наталія Команяк. Про це повідомляє інформаційне агентство "АСС".

Наталія Команяк народилася 18 липня 1960 року. Закінчила факультет журналістики у Львівському університеті імені Івана Франка. Працювала у виданні "Молодий Буковинець".

Майже 13 років пропрацювала кореспондентом "Укрінформу" в Чернівецькій області. В останні роки у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, і вона змушена була піти з роботи. Перенесла серйозну операцію на серці.

Крім того, вона овдовіла – її чоловік помер кілька років тому.

&quot;Хай тобі буде сонячно в тих світах&quot;: померла українська журналістка

Фото: Наталія Команяк (facebook.com/komanyak)

"Останні роки дуже хворіла. Змушена була погодитися на важку операцію на серці, відмовитися від подорожей, які так полюбляла. Смерть чоловіка, Славка, додала горя та забрала залишок сил. У телефонних розмовах говорила, що дуже сумує за колективом. Дякую, Наталочка, що була в житті "Укрінформу" і в моїй. Нехай тобі буде сонячно в тих світах, в які ти пішла, та безболісно – адже тут ти відчула біль сповна", - написала на сторінці Наталії Команяк її колега Ольга Коростельова.

&quot;Хай тобі буде сонячно в тих світах&quot;: померла українська журналістка

Скріншот поста (facebook.com/komanyak)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер наймолодший директор української бібліотеки.

А також розповідали про те, що помер видатний український вчений.

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