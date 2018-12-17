"Хай тобі буде сонячно в тих світах": померла українська журналістка

Фото: Свічка (pixabay.com)

Майже 13 років вона була власним кореспондентом "Укрінформу"

У Чернівцях на 59-му році життя померла відома українська журналістка Наталія Команяк. Про це повідомляє інформаційне агентство "АСС".

Наталія Команяк народилася 18 липня 1960 року. Закінчила факультет журналістики у Львівському університеті імені Івана Франка. Працювала у виданні "Молодий Буковинець".

Майже 13 років пропрацювала кореспондентом "Укрінформу" в Чернівецькій області. В останні роки у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, і вона змушена була піти з роботи. Перенесла серйозну операцію на серці.

Крім того, вона овдовіла – її чоловік помер кілька років тому.

Фото: Наталія Команяк (facebook.com/komanyak)

"Останні роки дуже хворіла. Змушена була погодитися на важку операцію на серці, відмовитися від подорожей, які так полюбляла. Смерть чоловіка, Славка, додала горя та забрала залишок сил. У телефонних розмовах говорила, що дуже сумує за колективом. Дякую, Наталочка, що була в житті "Укрінформу" і в моїй. Нехай тобі буде сонячно в тих світах, в які ти пішла, та безболісно – адже тут ти відчула біль сповна", - написала на сторінці Наталії Команяк її колега Ольга Коростельова.

Скріншот поста (facebook.com/komanyak)

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