На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою

Хоч стурбовані батьки, згідно з рекомендаціями педіатра, і підходили до дитини в масках, торкалися тільки митими руками, але малятко все одно підхопило вірус.

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

Пізно ввечері в понеділок, 31 січня, перелякана молода мама зізналася, що викликала швидку через самопочуття дочки. Дружина Романа повідомила, що розпереживалися через високу температуру у дівчинки.

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

Елізабет госпіталізували, проте умови у лікарні, за словами батьків малечі, залишали бажати кращого.

"Я в шоці від того, в якій ми палаті. На стіні грибок, з нами в палаті жінка з дитиною і дядько з дитиною. Дихати нічим", - поскаржилася Іванна. Також вона додала, що у вбиральні дуже холодно.

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

У лікарні дівчинці краще поки не стало, температуру збити вдається лише ненадовго, а дружина артиста вже шкодує, що звернулася в стаціонар.

"В Елізи температура 38, я збиваю, через 2 години знову висока, вона так мучиться, у мене серце не витримує. Тут до нас підходять говорити через вікно або телефоном... Краще б ми залишилися вдома", - вважає Іванна.

Скріншот (instagram.com/annavi_i)