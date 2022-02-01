На стене грибок, нечем дышать: больная COVID-19 жена Сасанчина попала в больницу с месячной дочкой

Хоть обеспокоенные родители, согласно рекомендациям педиатра, и подходили к ребенку в масках, прикасались только мытыми руками, но малышка все равно подхватила вирус.

Скриншот (instagram.com/annavi_i)

Поздним вечером в понедельник, 31 января испуганная молодая мама призналась, что вызвала скорую из-за самочувствия дочери. Жена Романа сообщила, что распереживались из-за высокой температуры у девочки.

Скриншот (instagram.com/annavi_i)

Элизабет госпитализировали, однако условия в больнице, по словам родителей малышки, оставляли желать лучшего.

"Я в шоке от того, в какой мы палате. На стене грибок, с нами в палате женщина с ребенком и дядька с ребенком. Дышать нечем", – пожаловалась Иванна. Также она добавила, что в уборной очень холодно.

Скриншот (instagram.com/annavi_i)

В больнице девочке лучше пока не стало, температуру сбить удается лишь ненадолго, а супруга артиста уже жалеет, что обратилась в стационар.

"У Элизы температура 38, я сбиваю, через 2 часа снова высокая, она так мучается, у меня сердце не выдерживает. Здесь к нам подходят говорить через окно или по телефону… Лучше бы мы остались дома", – считает Иванна.

Скриншот (instagram.com/annavi_i)