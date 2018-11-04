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За дивних обставин загинув відомий джазовий музикант

STYLERПерсона    04.11.2018 - 17:59
Фото: (facebook.com/LUBERTSYRIAMO)
Фото: (facebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Гриньов помер від отриманих травм на місці

У неділю, 4 листопада в Москві від отриманих травм після падіння з 17 поверху помер відомий джазовий музикант Роман Гриньов у віці 41 року. Повідомляється, що можливою причиною його смерті є суїцид. Про це розповіли в блозі "Мастер Шин Пэй" у Facebook.

За попередніми даними, джазмен Роман Гриньов перебував у квартирі один. Музикант помер від численних травм після падіння з висоти 17-го поверху.

"Загинув приголомшливий бас-гітарист Роман Гриньов. Сам. Було щастям кілька разів його чути в ЕКЗ, і було боляче бачити повну відсутність щастя в його очах. Прийми і упокій Бог його душу", — розповідають у співтоваристві.

За дивних обставин загинув відомий джазовий музикант

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Мастер Шин Пей

 

Фото: (facebook.com/Майстер Шин Пей)

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що продюсер і директор VR Jazz Agency Віктор Радзієвський назвав смерть музиканта дивною.

Нагадаємо, що у лікарні помер один з постраждалих в аварії біля Шулявського мосту.

Раніше повідомлялося, що помер продюсер фільмів з Джекі Чаном і Брюсом Лі.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України смертьмузыкантгитаристджазовый музыкантРоман Гринев
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