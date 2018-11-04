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При странных обстоятельствах погиб известный джазовый музыкант

STYLERПерсона    04.11.2018 - 17:59
Фото: (facebook.com/LUBERTSYRIAMO)
Фото: (facebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Гринев скончался от полученных травм на месте

В воскресенье, 4 ноября в Москве от полученных травм после падения с 17 этажа скончался известный джазовый музыкант Роман Гринев в возрасте 41 года. Сообщается, что возможной причиной его смерти является суицид. Об этом рассказали в блоге "Мастер Шин Пэй" в Facebook.

По предварительным данным, джазмен Роман Гринев находился в квартире один. Музыкант скончался от многочисленных травм после падения с высоты 17-го этажа.

"Погиб потрясающий бас-гитарист Роман Гринев. Сам. Было счастьем несколько раз его слышать в ЕКЗ, и было больно видеть полное отсутствие счастья в его глазах. Прими и упокой Бог его душу", — рассказівают в сообществе.

При странных обстоятельствах погиб известный джазовый музыкант

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Мастер Шин Пэй

 

Фото: (facebook.com/Мастер Шин Пэй)

Позже российские СМИ сообщили, что продюсер и директор VR Jazz Agency Виктор Радзиевский назвал смерть музыканта странной.

Напомним, что в больнице умер один из пострадавших в аварии возле Шулявского моста.

Ранее сообщалось, что умер продюсер фильмов с Джеки Чаном и Брюсом Ли.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины смертьмузыкантгитаристджазовый музыкантРоман Гринев
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