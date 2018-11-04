При странных обстоятельствах погиб известный джазовый музыкант

Гринев скончался от полученных травм на месте
В воскресенье, 4 ноября в Москве от полученных травм после падения с 17 этажа скончался известный джазовый музыкант Роман Гринев в возрасте 41 года. Сообщается, что возможной причиной его смерти является суицид. Об этом рассказали в блоге "Мастер Шин Пэй" в Facebook.
По предварительным данным, джазмен Роман Гринев находился в квартире один. Музыкант скончался от многочисленных травм после падения с высоты 17-го этажа.
"Погиб потрясающий бас-гитарист Роман Гринев. Сам. Было счастьем несколько раз его слышать в ЕКЗ, и было больно видеть полное отсутствие счастья в его глазах. Прими и упокой Бог его душу", — рассказівают в сообществе.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/Мастер Шин Пэй
Фото: (facebook.com/Мастер Шин Пэй)
Позже российские СМИ сообщили, что продюсер и директор VR Jazz Agency Виктор Радзиевский назвал смерть музыканта странной.
Напомним, что в больнице умер один из пострадавших в аварии возле Шулявского моста.
Ранее сообщалось, что умер продюсер фильмов с Джеки Чаном и Брюсом Ли.
Видео: (video.rbc.ua)