При странных обстоятельствах погиб известный джазовый музыкант

Фото: (facebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Гринев скончался от полученных травм на месте

В воскресенье, 4 ноября в Москве от полученных травм после падения с 17 этажа скончался известный джазовый музыкант Роман Гринев в возрасте 41 года. Сообщается, что возможной причиной его смерти является суицид. Об этом рассказали в блоге "Мастер Шин Пэй" в Facebook.

По предварительным данным, джазмен Роман Гринев находился в квартире один. Музыкант скончался от многочисленных травм после падения с высоты 17-го этажа.

"Погиб потрясающий бас-гитарист Роман Гринев. Сам. Было счастьем несколько раз его слышать в ЕКЗ, и было больно видеть полное отсутствие счастья в его глазах. Прими и упокой Бог его душу", — рассказівают в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Мастер Шин Пэй

Фото: (facebook.com/Мастер Шин Пэй)

Позже российские СМИ сообщили, что продюсер и директор VR Jazz Agency Виктор Радзиевский назвал смерть музыканта странной.

Напомним, что в больнице умер один из пострадавших в аварии возле Шулявского моста.

Ранее сообщалось, что умер продюсер фильмов с Джеки Чаном и Брюсом Ли.

Видео: (video.rbc.ua)