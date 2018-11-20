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"Ти мій герой": лідер групи O.Toravald повідомив про горе в сім'ї

STYLERПерсона    20.11.2018 - 21:40
"Ти мій герой": лідер групи O.Toravald повідомив про горе в сім'ї
Колаж РБК-Україна

Музикант подякував усім, хто підтримував його сім'ю в останні роки

Відомий український рок-музикант, лідер групи O.Toravald Женя Галич повідомив про те, що після тривалої боротьби з хворобою помер його батько. Про це Галич написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Женя Галич подякував усім, хто протягом останніх кількох років допомагав і підтримував сім'ю музиканта і його батька.

"Друзі. Спасибі всім, хто всі ці роки підтримував мене і мою сім'ю в боротьбі з хворобою мого тата. Я ніколи цього не забуду. Сьогодні тата не стало. Він заснув", - написав рок-музикант і опублікував фотографію, на якій зображений батько його оточенні дітей і онуків.

&quot;Ти мій герой&quot;: лідер групи O.Toravald повідомив про горе в сім'ї

Скріншот фото (facebook.com/jeniagalich)

Женя Галич додав, що батько для нього назавжди залишиться героєм і зазначив, що все найкраще в його характері від нього.

"Іванович, ти найкращий батько в світі. Ти прожив гідне життя. Побачив чотирьох онуків, виховав мене з братом такими, якими ми зараз є. Все найкраще, що є в моєму характері - це твоє. Всі мої друзі знають, як сильно я тебе люблю і поважаю. Ти - мій герой. Назавжди. Спи спокійно!" - додав Галич.

&quot;Ти мій герой&quot;: лідер групи O.Toravald повідомив про горе в сім'ї

Скріншот поста (facebook.com/jeniagalich)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий український вчений, свідок Голодомору.

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Відео: РБК-Україна

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