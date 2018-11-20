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"Ты мой герой": лидер группы O.Toravald сообщил о горе в семье

STYLERПерсона    20.11.2018 - 21:40
"Ты мой герой": лидер группы O.Toravald сообщил о горе в семье
Коллаж РБК-Украина

Музыкант поблагодарил всех, кто поддерживал его семью в последние годы

Известный украинский рок-музыкант, лидер группы O.Toravald Женя Галич сообщил о том, что после продолжительной борьбы с болезнью скончался его отец. Об этом Галич написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Женя Галич поблагодарил всех, кто на протяжении последних нескольких лет помогал и поддерживал семью музыканта и его отца.

"Друзья. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал меня и мою семью в борьбе с болезнью моего папы. Я никогда этого не забуду. Сегодня папы не стало. Он уснул", - написал рок-музыкант и опубликовал фотографию на которой изображен его отец в окружении детей и внуков.

&quot;Ты мой герой&quot;: лидер группы O.Toravald сообщил о горе в семье

Скриншот фото (facebook.com/jeniagalich)

Женя Галич добавил, что отец для него навсегда останется героем и отметил, что все лучшее в его характере от него.

"Иванович, ты самый лучший отец в мире. Ты прожил достойную жизнь. Увидел четверых внуков, воспитал меня с братом такими, какими мы сейчас есть. Все лучшее, что есть в моем характере - это твое. Все мои друзья знают, как сильно я люблю тебя и уважаю. Ты - мой герой. Навсегда. Спи спокойно!" - добавил Галич.

&quot;Ты мой герой&quot;: лидер группы O.Toravald сообщил о горе в семье

Скриншот поста (facebook.com/jeniagalich)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный украинский ученый, свидетель Голодомора.

А также рассказывали о том, что в Москве попрощались с певцом Евгением Осиным.

Видео: РБК-Украина

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