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Тяжкі тілесні: екс-наречену Кличко жорстоко побив її новий хлопець

STYLERПерсони    04.05.2019 - 13:46
Тяжкі тілесні: екс-наречену Кличко жорстоко побив її новий хлопець
Колишню наречену Володимира Кличка Хейден Панеттьєрі побив її бойфренд (колаж РБК-Україна)

Екс-наречену Володимира Кличка Хейден Панеттьєрі побив її новий хлопець

Колишню наречену Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі побив її новий бойфренд, через якого вона розлучилася з українським боксером. Хлопця актриси заарештували після того, як він побив її у власному будинку. Про це розповідає видання TMZ.

Джерела, близькі до ситуації, кажуть, що актриса і її хлопець Брайан Хікерсон в середу ввечері разом пили в Голлівуді, перш ніж повернутися додому. У пари стався конфлікт, який переріс у фізичне насильство. У якийсь момент екс-наречена українського боксера Володимира Кличка зателефонувала в поліцію.

Поліція приїхала близько 2 години ночі в четвер. На тілі Хайден були виявлені почервоніння і сліди насильства. Після з'ясування обставин інциденту поліція заарештувала Хікерсона.

Тяжкі тілесні: екс-наречену Кличко жорстоко побив її новий хлопець

Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон (фото: instagram.com/pagesix)

Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що його взяли під арешт за тяжке побутове насильство. Він був звільнений у четвер під заставу в 50 тисяч доларів.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Хікерсон застосував насильство по відношенню до близьких, в останній раз він побився з батьком. Брайан і його батько, Девід, посварилися в будинку в Південній Кароліні в жовтні. За інформацією правоохоронців, поліцейські приїхали до них на ділянку після того, як отримали повідомлення про напад і побиття. Коли правоохоронці приїхали, Хайден відкрила двері в явно п'яному і відчайдушному стані.

Нагадаємо, в американських ЗМІ з'явилася інформація, що після розставання 42-річного Володимира Кличка і 29-річна Хайден Панеттьєрі їх чотирирічна дочка Кайя Євдокія залишилася жити в Україні зі своїм батьком, а виховувати дівчинку колишньому боксеру допомагає його мати. При цьому актриса нібито сама визнала, що так буде краще для дитини і бачить дочку дуже рідко.

Раніше повідомлялося про скасування заручин Володимира Кличка з актрисою Хайден Панеттьєрі .

Пізніше ми писали, що з'явилися нові деталі розставання Кличка з Панеттьєрі.

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Новини України Володимир КличкоактрисаХайден Панеттьери
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