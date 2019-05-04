ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тяжкие телесные: экс-невесту Кличко жестоко избил ее новый парень

STYLERПерсоны    04.05.2019 - 13:46
Тяжкие телесные: экс-невесту Кличко жестоко избил ее новый парень
Бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьери избил ее бойфренд (коллаж РБК-Украина)

Экс-невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьери избил ее новый парень

Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил ее новый бойфренд, из-за которого она рассталась с украинским боксером. Парня актрисы арестовали после того, как он избил ее в собственном доме. Об этом рассказывает издание TMZ.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что актриса и ее парень Брайан Хикерсон в среду вечером вместе пили в Голливуде, прежде чем вернуться домой. У пары произошел конфликт, который перерос в физическое насилие. В какой-то момент экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко позвонила в полицию.

Полиция приехала около 2 часов ночи в четверг. На теле Хайден были обнаружены покраснения и следы насилия. После выяснения обстоятельств инцидента полиция арестовала Хикерсона.

Тяжкие телесные: экс-невесту Кличко жестоко избил ее новый парень

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (фото: instagram.com/pagesix)

Источники в правоохранительных органах сообщают, что его взяли под арест за тяжелое бытовое насилие. Он был освобожден в четверг под залог в 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Хикерсон применил насилие по отношению к близким, в последний раз он подрался с отцом. Брайан и его отец, Дэвид, поссорились в доме в Южной Каролине в октябре. По информации правоохранителей, полицейские приехали к ним на участок после того, как получили сообщение о нападении и избиении. Когда правоохранители приехали, Хайден открыла дверь в явно пьяном и отчаянном состоянии.

Напомним, в американских СМИ появилась информация, что после расставания 42-летнего Владимира Кличко и 29-летней Хайден Панеттьери их четырехлетняя дочь Кайя Евдокия осталась жить в Украине со своим отцом, а воспитывать девочку бывшему боксеру помогает его мать. При этом актриса якобы сама признала, что так будет лучше для ребенка и видит дочь очень редко.

Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери .

Позже мы писали, что появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери.

Женщина-мечта: 54-летняя Моника Беллуччи снялась в стильной фотосессии для глянца Звезда "Игры престолов" Софи Тернер взорвала сеть свадебным нарядом от украинского бренда
Новости Украины Владимир КличкоактрисаХайден Панеттьери
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь