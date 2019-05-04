Тяжкие телесные: экс-невесту Кличко жестоко избил ее новый парень

Бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьери избил ее бойфренд (коллаж РБК-Украина)

Экс-невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьери избил ее новый парень

Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил ее новый бойфренд, из-за которого она рассталась с украинским боксером. Парня актрисы арестовали после того, как он избил ее в собственном доме. Об этом рассказывает издание TMZ.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что актриса и ее парень Брайан Хикерсон в среду вечером вместе пили в Голливуде, прежде чем вернуться домой. У пары произошел конфликт, который перерос в физическое насилие. В какой-то момент экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко позвонила в полицию.

Полиция приехала около 2 часов ночи в четверг. На теле Хайден были обнаружены покраснения и следы насилия. После выяснения обстоятельств инцидента полиция арестовала Хикерсона.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (фото: instagram.com/pagesix)

Источники в правоохранительных органах сообщают, что его взяли под арест за тяжелое бытовое насилие. Он был освобожден в четверг под залог в 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Хикерсон применил насилие по отношению к близким, в последний раз он подрался с отцом. Брайан и его отец, Дэвид, поссорились в доме в Южной Каролине в октябре. По информации правоохранителей, полицейские приехали к ним на участок после того, как получили сообщение о нападении и избиении. Когда правоохранители приехали, Хайден открыла дверь в явно пьяном и отчаянном состоянии.

Напомним, в американских СМИ появилась информация, что после расставания 42-летнего Владимира Кличко и 29-летней Хайден Панеттьери их четырехлетняя дочь Кайя Евдокия осталась жить в Украине со своим отцом, а воспитывать девочку бывшему боксеру помогает его мать. При этом актриса якобы сама признала, что так будет лучше для ребенка и видит дочь очень редко.

Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери .

Позже мы писали, что появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери.