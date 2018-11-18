Померла легенда української опери, яка гастролювала по всьому світу

Відео: (youtube.com/Українські пісні - Ukrainian songs)

В суботу ввечері, 17 листопада, померла легендарна українська оперна співачка Діана Петриненко. Про смерть артистки повідомив режисер Сергій Проскурня Facebook.

"Тільки що відійшла у Вічність Діана Петриненко... мама Тараса... Діаночка... люблю", - написав Проскурня.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/serhiy.proskurnia

Діана Петриненко народилася 8 лютого 1930 року в селі Белоусівці, що тепер в Черкаській області. Закінчила Київське музичне училище та Київську консерваторію (1955).

У 1958-1961 роках - аспірант консерваторії. У 1955-1958 роках - солістка (сопрано) Державної хорової капели "Думка", в 1962-1988 роках - солістка Київської філармонії. Професор київської консерваторії з 1991 року. Гастролювала в США, Канаді, Італії, Франції, Японії, Угорщині, Фінляндії. Діана Петриненко є матір'ю українського співака Тараса Петриненка.

Нагадаємо, що нещодавно трагічно загинув легендарний співак, виконавець пісні "Плаче дівчина в автоматі".

Також ми писали, що популярний в 90-х російський співак постраждав у ДТП.

Відео: РБК-Україна