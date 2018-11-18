Умерла легенда украинской оперы, гастролировавшая по всему миру

Видео: (youtube.com/Українські пісні - Ukrainian songs)

В субботу вечером, 17 ноября скончалась легендарная украинская оперная певица Диана Петриненко. О смерти артистки сообщил режиссер Сергей Проскурня в Facebook.

"Только что отошла в Вечность Диана Петриненко... мама Тараса... Дианочка... люблю", - написал Проскурня.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/serhiy.proskurnia

Диана Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в селе Белоусовцы, что теперь в Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию (1955).

В 1958-1961 годах - аспирант консерватории. В 1955-1958 годах - солистка (сопрано) Государственной хоровой капеллы "Думка", в 1962-1988 годах - солистка Киевской филармонии. Профессор киевской консерватории с 1991 года. Гастролировала в США, Канаде, Италии, Франции, Японии, Венгрии, Финляндии. Диана Петриненко является матерью украинского певца Тараса Петриненко.

Напомним, что недавно трагически погиб легендарный певец, исполнитель песни "Плачет девушка в автомате".

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Видео: РБК-Украина