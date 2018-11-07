Винен каблук: відома супермодель осоромилася на вулиці в Сіднеї

Відео: YouTube/Firusi Viral Video

Відома супермодель Ель Макферсон, яку прозвали за ідеальну фігуру прізвиськом "Тіло", осоромилася на вулиці в Сіднеї, Австралія. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Знаменита австралійська супермодель, 54-річна Ель Макферсон відвідала квітковий магазин у Сіднеї. Коли вона вийшла з магазину, в руках у неї був розкішний букет квітів. Жінка була в гарному настрої і посміхалася перехожим і папараці, які її фотографували.

Вона попрямувала до припаркованого автомобілю і раптово, під час того, як сідала на заднє сидіння авто, Макферсон звалилася на землю.

На допомогу жінці прийшов водій автомобіля, якій подав їй руку і допоміг піднятися. Букет під час падіння господині не постраждав.

Як припускає видання, причиною раптового падіння супермоделі могло стати незручне взуття. На Ель Макферсон в той день були туфлі на високих і дуже вузьких підборах. Крім того, модель була одягнена у вузькі шкіряні штани, які внизу були розширені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що британка сколотила статок на брудних шкарпетках.

33-річна Роксі Сайкс заробляє гроші на тому, що продає свої брудні шкарпетки і взуття фетишистам. За рік дівчина заробила майже 100 тисяч фунтів (близько 3,6 мільйонів гривень).

А також ми розповідали про те, що клієнт бару так захопився листуванням, що не помітив пограбування.

Відео: РБК-Україна