Виноват каблук: известная супермодель оконфузилась на улице в Сиднее

Видео: YouTube/Firusi Viral Video
Известная супермодель Эль Макферсон, которую прозвали за идеальную фигуру прозвищем "Тело", оконфузилась на улице в Сиднее, Австралия. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитая австралийская супермодель, 54-летняя Эль Макферсон посетила цветочный магазин в Сиднее. Когда она вышла из магазина, в руках у нее был роскошный букет цветов. Женщина была в хорошем настроении и улыбалась прохожим и папарацци, которые ее фотографировали.
Она направилась к припаркованному автомобилю и внезапно, во время того, как садилась на заднее сидение авто, Макферсон рухнула на землю.
На помощь женщине пришел водитель автомобиля, которой подал ей руку и помог подняться. Букет во время падения хозяйки не пострадал.
Как предполагает издание, причиной внезапного падения супермодели могла стать неудобная обувь. На Эль Макферсон в тот день были туфли на высоком и очень узком каблуке. Кроме того, модель была одета в узкие кожаные брюки, которые внизу были расклешенные.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что британка сколотила состояние на грязных носках.
33-летняя Рокси Сайкс зарабатывает деньги на том, что продает свои грязные носки и обувь фетишистам. За год девушка заработала почти 100 тысяч фунтов (около 3,6 миллионов гривен).
А также мы рассказывали о том, что клиент бара так увлекся перепиской, что не заметил ограбление.
Видео: РБК-Украина