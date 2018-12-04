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Разом з Барських і Лорак: KAZKA стала лауреатом російської премії

STYLERПерсона    04.12.2018 - 21:45
Разом з Барських і Лорак: KAZKA стала лауреатом російської премії
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що KAZKA поки не отримала приз

Український колектив KAZKA, який нещодавно відхрестився від виступів у Росії, заочно був нагороджений "Золотою Сиреною" на премії "Вища Ліга" в Москві. Про це розповідає Elle.ru.

Повідомляється, що українські музиканти особисто не були присутні на нагородженні, однак нагороду їм відправили.

"Нагорода також вирушила в Україну до групи KAZKA", — написали у виданні.

Група отримала нагороду як один з найяскравіших колективів в 2018 році за версією "Нового Радіо" за пісню "Плакала", яка зібрала понад 70 мільйонів переглядів на популярному відеохостингу YouTube. Нагорода не була вручена особисто.

Також "Нове Радіо" створило ролик на пісню "Плакала" з російськими зірками на підтримку групи. Ведучі "Вищої Ліги" пообіцяли передати нагороду українському колективу. Серед інших українських виконавців, які отримали нагороди були Ані Лорак і Макс Барських.

Нагадаємо, що через кілька днів після премії "Нового радіо" відбулося нагородження M1 Music Awards, на якому KAZKA стала лауреатом відразу в трьох номінаціях.

Раніше повідомлялося, що KAZKA потрапила в список артистів на російському шоу.

Відео: РБК-Україна

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