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Вместе с Барских и Лорак: KAZKA стала лауреатом российской премии

STYLERПерсона    04.12.2018 - 21:45
Вместе с Барских и Лорак: KAZKA стала лауреатом российской премии
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что KAZKA пока приз не получила

Украинский коллектив KAZKA, который недавно открестился от выступлений в России, заочно был награжден "Золотой Сиреной" на премии "Высшая Лига" в Москве. Об этом рассказывает Elle.ru.

Сообщается, что украинские музыканты лично не присутствовали на награждении, однако награду им отправили.

"Награда также отправилась в Украину к группе KAZKA", — написали в издании.

Группа получила награду как один из самых ярких коллективов в 2018 году по версии "Нового Радио" за песню "Плакала", которая собрала более 70 миллионов просмотров на популярнейшем видеохостинге YouTube. Награда не была вручена лично.

Также "Новое Радио" создало ролик на песню "Плакала" с российскими звездами в поддержку группы. Ведущие "Высшей Лиги" пообещали передать награду украинскому коллективу. Среди других украинских исполнителей, которые получили награды были Ани Лорак и Макс Барских.

Напомним, что через несколько дней после премии "Нового радио" состоялось награждение M1 Music Awards, на котором KAZKA стала лауреатом сразу в трех номинациях.

Ранее сообщалось, что KAZKA попала в список артистов на российском шоу.

Видео: РБК-Украина

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