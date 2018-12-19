Під час пожежі загинув народний артист України

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У пожежі на вулиці Котляревського в Тернополі загинув український актор і літератор Петро Ластівка. Про це пише видання "20 хвилин" із посиланням на журналіста Євгена Барова, який до останнього відвідував 96-річного народного артиста України.

"Скоріш за все, Петро Трохимович отруївся чадним газом, зараз важко сказати причину", - розповів Баров.

Петро Ластівка (фото: kino-teatr.ru)

Повідомляється, що вже майже 20 останніх років (відколи померла його дружина) Ластівка жив сам. Його син - відомий режисер і актор Петро Ластівка-молодший - мешкає у Черкасах.

"Позавчора я в нього був, приносив йому їсти. Він скаржився на біль у спині, я допоміг йому поїсти. Він дуже був слабкий останнім часом", - коментує Баров загибель Ластівки.

Петро Ластівка народився 5 червня 1922 року. У 1949-му закінчив школу кіноактора при кіностудії ім. О. Довженка. Працював у Закарпатському та Чернігівському музично-драматичному театрах. До 1988 року служив у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

За свою кар'єру виконав більше 100 ролей. Відомий за зйомками у фільмах "Третій удар", "Чортова дюжина", "Вершники", "Дума про Ковпака".

Петро Ластівка (фото: kino-teatr.ru)

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