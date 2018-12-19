Во время пожара погиб народный артист Украины

Видео: YouTube/TV-4

В пожаре на улице Котляревского в Тернополе погиб украинский актер и литератор Петр Ластивка. Об этом пишет издание "20 хвилин" со ссылкой на журналиста Евгения Барова, который до последнего посещал 96-летнего народного артиста Украины.

"Скорее всего, Петр Трофимович отравился угарным газом, сейчас трудно назвать причину", - рассказал Баров.

Петр Ластивка (фото: kino-teatr.ru)

Сообщается, что уже почти 20 последних лет (с тех пор как умерла его жена) Ластивка жил сам. Его сын - известный режиссер и актер Петр Ласточка-младший - живет в Черкассах.

"Позавчера я у него был, приносил ему поесть. Он жаловался на боль в спине, я помог ему поесть. Он очень был слаб в последнее время", - комментирует Баров гибель Ластивки.

Петр Ластивка родился 5 июня 1922 года. В 1949-м окончил школу киноактера при киностудии им. А. Довженко. Работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. До 1988 года служил в Тернопольском академическом областном украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко.

За свою карьеру исполнил более 100 ролей. Известный по съемкам в фильмах "Третий удар", "Чертова дюжина", "Всадники", "Дума о Ковпаке".

Петр Ластивка (фото: kino-teatr.ru)

Напомним, недавно в Черновцах на 59-м году жизни скончалась известная украинская журналистка Наталья Команяк.

Ранее мы писали о том, что умер самый молодой директор украинской библиотеки. Парню было всего 15 лет.