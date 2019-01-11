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"Я чесний артист": Олег Винник прокоментував скандал з плагіатом

STYLERПерсона    11.01.2019 - 17:33
"Я чесний артист": Олег Винник прокоментував скандал з плагіатом
Олег Винник (фото: РБК-Україна)

Артист вирішив звернутися до суду, щоб покарати наклепників

Олег Винник прокоментував скандал з плагіатом, який розгорівся після публікації тексту співачки Лари Мелтемі. Виконавиця стверджує, що співак-серцеїд вкрав у неї ідею і рими для своєї пісні "Возьми меня в свой плен".

За словами виконавця, всі звинувачення є неправдивими, що підтверджується експертизою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

&quot;Я чесний артист&quot;: Олег Винник прокоментував скандал з плагіатом

Висновки експертизи (прес-служба артиста)

Тепер Винник звернувся в суд, щоб розставити всі крапки над "і".

"Якщо є претензія - потрібно вирішувати питання в суді. Це нормальний європейський підхід. Адже я багато працював за кордоном і знаю, як там ставляться до авторських прав, ніколи їх не порушував. Я чесний артист, сам пишу слова і музику, і сам її виконую", - підкреслив співак.

Справу вже прийнято до розгляду Печерським районним судом міста Києва.

Додамо, що експертиза також спростувала інформацію про плагіат Олегом Винником пісні групи Joy "Touch by touch".

Нагадаємо, раніше поп-діву української сцени Настю Каменських викрили в тому, що вона вкрала мелодію у хіта популярних груп The Chainsmokers і Coldplay "Something Just Like This".

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