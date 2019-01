"Я честный артист": Олег Винник прокомментировал скандал с плагиатом

Олег Винник (фото: РБК-Украина)

Артист решил обратиться в суд, чтобы наказать наклепщиков

Олег Винник прокомментировал скандал с плагиатом, который разгорелся после публикации текста певицы Лары Мелтеми. Исполнительница утверждает, что певец-сердцеед украл у нее идею и рифмы для своей песни "Возьми меня в свой плен".

По словам исполнителя, все обвинения являются неправдивыми, что подтверждается экспертизой Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины.

Выводы экспертизы (пресс-служба артиста)

Теперь Винник обратился в суд, чтобы расставить все точки над "і".

"Если есть претензия - нужно решать вопрос в суде. Это нормальный европейский подход. Я ведь много работал за границей и знаю, как там относятся к авторским правам, никогда их не нарушал. Я честный артист, сам пишу слова и музыку, и сам ее исполняю", - подчеркнул певец.

Дело уже принято к рассмотрению Печерским районным судом города Киева.

Добавим, что экспертиза также опровергла информацию о плагиате Олегом Винником песни группы Joy "Touch by touch".

Напомним, ранее поп-диву украинской сцены Настю Каменских уличили в том, что она украла мелодию у хита популярных групп The Chainsmokers и Coldplay "Something Just Like This".