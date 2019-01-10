ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"За томос через повішення": Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням

STYLERПерсона    10.01.2019 - 22:37
"За томос через повішення": Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням
Фото: колаж РБК-Україна

Колишній "регіонал" у своєму Twitter активно грубив і посилав своїх підписників

Скандальний народний депутат, екс-"регіонал" Михайло Добкін дуже різко висловився на адресу голови держави і передрік йому сумну долю після президентських виборів 31 березня 2019 року. Про це колишній голова Харківської ОДА написав у четвер, 10 січня, у своєму Twitter.

Крім того, нардеп в коментарях до свого посту матом посилає користувачів мережі, не згодних з його думкою.

Також Добкін розкритикував отримання томосу про автокефалію Православної церкви України.

"Десяте січня. Я не рахував, скільки ще цього упирю залишилося княжити, але впевнений, що точно недовго. Але ось в чому я точно впевнений, так це в тому, що відбувати йому за всі його "витівки" доведеться "довічно"! А за "Томос" ще й через повішення", - йдеться в його публікації.

&quot;За томос через повішення&quot;: Добкін розлютив мережу скандальним висловлюваннямСкрін: twitter.com/mdobkin

Очевидно, що Добкін каже про президента Петра Порошенка, хоча і не вказав у тексті ім'я.

Відповідаючи на запитання одного з своїх підписників у Twitter, чи в курсі він, що "Харків-то за Порошенка", нардеп відповів негативно.

&quot;За томос через повішення&quot;: Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

Також колишньому члену Партії регіонів вказали на його дивну фразу "відбувати довічно через повішення", від якої "вивих мозку можна заробити".

На цю ремарку Добкін знайшовся: "Буде довічно висіти. А в чому проблема?"

&quot;За томос через повішення&quot;: Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням

Михайло Добкін (фото: УНІАН)

Також нардеп грубо послав правозащитнцу Руслану Броніну, яка в коментах написала йому ряд закидів: "Йдіть на*уй, панночка".

&quot;За томос через повішення&quot;: Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

Після цього під роздачу потрапила й інша жінка: "Ідіть, мадам, на*ер. І без вас скигліїв вистачає".

&quot;За томос через повішення&quot;: Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

У загальному і цілому, Добкін почав грубити й іншим коментаторам, посилати їх і обзивати "рагулями хр*новими".

&quot;За томос через повішення&quot;: Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

Нагадаємо, що нещодавно Добкін вкрай емоційно відреагував на антиукраїнський санкційний список РФ, в який потрапило і його ім'я. Український політик назвав "маразмом" цей документ.

Також ми писали про те, що у мережі з'явилися фото двійника Михайла Добкіна.

"З великої перемоги вийшов великий пшик": Герман висловилася про томос "Москвинська орда": в мережі скандал через пропозицію письменниці перейменувати Росію
Новини України Порошенко ПетроДобкінТомос
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся