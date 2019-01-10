"За томос через повішення": Добкін розлютив мережу скандальним висловлюванням

Фото: колаж РБК-Україна

Колишній "регіонал" у своєму Twitter активно грубив і посилав своїх підписників

Скандальний народний депутат, екс-"регіонал" Михайло Добкін дуже різко висловився на адресу голови держави і передрік йому сумну долю після президентських виборів 31 березня 2019 року. Про це колишній голова Харківської ОДА написав у четвер, 10 січня, у своєму Twitter.

Крім того, нардеп в коментарях до свого посту матом посилає користувачів мережі, не згодних з його думкою.

Також Добкін розкритикував отримання томосу про автокефалію Православної церкви України.

"Десяте січня. Я не рахував, скільки ще цього упирю залишилося княжити, але впевнений, що точно недовго. Але ось в чому я точно впевнений, так це в тому, що відбувати йому за всі його "витівки" доведеться "довічно"! А за "Томос" ще й через повішення", - йдеться в його публікації.

Скрін: twitter.com/mdobkin

Очевидно, що Добкін каже про президента Петра Порошенка, хоча і не вказав у тексті ім'я.

Відповідаючи на запитання одного з своїх підписників у Twitter, чи в курсі він, що "Харків-то за Порошенка", нардеп відповів негативно.

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

Також колишньому члену Партії регіонів вказали на його дивну фразу "відбувати довічно через повішення", від якої "вивих мозку можна заробити".

На цю ремарку Добкін знайшовся: "Буде довічно висіти. А в чому проблема?"

Михайло Добкін (фото: УНІАН)

Також нардеп грубо послав правозащитнцу Руслану Броніну, яка в коментах написала йому ряд закидів: "Йдіть на*уй, панночка".

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

Після цього під роздачу потрапила й інша жінка: "Ідіть, мадам, на*ер. І без вас скигліїв вистачає".

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

У загальному і цілому, Добкін почав грубити й іншим коментаторам, посилати їх і обзивати "рагулями хр*новими".

Скрін коментарів: twitter.com/mdobkin

Нагадаємо, що нещодавно Добкін вкрай емоційно відреагував на антиукраїнський санкційний список РФ, в який потрапило і його ім'я. Український політик назвав "маразмом" цей документ.

Також ми писали про те, що у мережі з'явилися фото двійника Михайла Добкіна.