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"Дебилы": Добкин внезапно очень обиделся на Россию

STYLERКурьезы    25.12.2018 - 23:16
"Дебилы": Добкин внезапно очень обиделся на Россию
Михаил Добкин (фото: УНИАН)

Украинский политик послал премьер-министра РФ по известному адресу

Скандальный народный депутат Михаил Добкин резко отреагировал на антиукраинский санкционный список РФ, в который попало и его имя. Украинский политик назвал "маразмом" этот документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 

Свое негодование член "Оппозиционного блока" выразил в комментариях под постом Медведева в Twitter.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - похвастался глава российского правительства.

После такого заявления Добкин очень обиделся и назвал российских политиков "дебилами". Точнее, он выбрал для твита популярное выражение одиозного российского министра Сергея Лаврова.

"Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России? Маразм крепчает! Да идите вы на@ер со своими санкциями! ДБЛЫ, БЛДЬ!" - написал Добкин.

&quot;Дебилы&quot;: Добкин внезапно очень обиделся на Россию

Скриншот поста

Напомним, недавно журналист прокомментировал попадание "экс-регионалов" в новый список российских санкций.

Ранее в сети появились фото двойника Михаила Добкина.

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