"Дебіли": Добкін раптово дуже образився на Росію

Михайло Добкін (фото: УНІАН)

Український політик послав прем'єр-міністра РФ за відомою адресою

Скандальний народний депутат Михайло Добкін різко відреагував на антиукраїнський санкційний список РФ, в який потрапило і його ім'я. Український політик назвав "маразмом" цей документ, підписаний прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Своє обурення член "Опозиційного блоку" висловив у коментарях під постом Медведєва в Twitter.

"Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватись спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", - похвалився глава російського уряду.

Після такої заяви Добкін дуже образився і назвав російських політиків "дебілами". Точніше, він вибрав для твіту популярний вислів одіозного російського міністра Сергія Лаврова.

"Внести до списку всіх, хто голосував за виключення Бойка і Льовочкіна з фракції ОБ в ВР і оголосити це захистом інтересів російської держави і громадян Росії? Маразм міцнішає! Та йдіть ви на@ер зі своїми санкціями! ДБЛИ, БЛДЬ!" - написав Добкін.

Скріншот поста

Нагадаємо, нещодавно журналіст прокоментував попадання "екс-регіоналів" в новий список російських санкцій.

Раніше в мережі з'явилися фото двійника Михайла Добкіна.