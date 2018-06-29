В сети появились фото двойника Михаила Добкина

У депутата, оказывается, есть двойник

Журналист Денис Казанский опубликовал на своей странице в Facebook фото двойника нардепа Михаила Добкина Тарона Маргаряна, который является мэром Еревана.

"Мало кто знает, что у Михаила Добкина есть еще один брат, который не вынес позора и уехал в Армению, где…работает в мэрии Еревана", - сообщил в своей публикации журналист.

На фото действующий мэр города Ереван, который, действительно, внешне очень похож на украинского депутата.

Фото: Тарон Маргарян (facebook.com/den.kazansky)

Пользователи уже стали шутить по этому поводу.

"Вот так и поверишь в переселение душ", - написал Роман Шрайк.

"Добкин - это не фамилия, а состояние души", - прокомментировал другой пользователь Сергей Микита.

"Может Добкина украли в детстве и перенесли в Харьков?" - написала Сисана Мухаметшина.

Скриншоты комментариев (facebook.com/den.kazansky)

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