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У мережі з'явилися фото двійника Михайла Добкіна

STYLERLIFE        29.06.2018 - 15:37
Фото: Михайло Добкін (УНІАН)
Фото: Михайло Добкін (УНІАН)

У депутата, виявляється, є двійник

Журналіст Денис Казанський опублікував на своїй сторінці в Facebook фото двійника нардепа Михайла Добкіна Тарона Маргаряна, який є мером Єревана.

"Мало хто знає, що у Михайла Добкіна є ще один брат, який не виніс ганьби і виїхав до Вірменії, де...працює в мерії Єревану", - повідомив у своїй публікації журналіст.

На фото чинний мер міста Єревану, який, дійсно, зовнішньо дуже схожий на українського депутата.

Фото: Тарон Маргарян (facebook.com/den.kazansky)

Користувачі вже почали жартувати з цього приводу.

"Ось так і повіриш у переселення душ", - написав Роман Шрайк.

"Добкін - це не прізвище, а стан душі", - прокоментував інший користувач Сергій Микита.

"Може Добкіна вкрали в дитинстві і перенесли в Харків?" - написала Сисана Мухаметшина.

Скріншоти коментарів (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, Наташа Корольова збирається піти в міжнародний суд, щоб оскаржити рішення СБУ щодо заборони на в'їзд в Україну.

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Теги: мэр, двойник, Михаил Добкин
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