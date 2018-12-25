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"Почему такая избирательность?" Журналист об "экс-регионалах" в новом списке российских санкций

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 22:12
"Почему такая избирательность?" Журналист об "экс-регионалах" в новом списке российских санкций
Фото: коллаж РБК-Украина

Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний Украины

В расширенном санкционном списке в отношении украинских физ- и юр- лиц, который 25 декабря опубликовал Кабинет министров РФ, среди прочих указаны "ахметовские" депутаты и его бизнес-партнер, народный депутат Вадим Новинский. Об этом сообщил известный журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook

При этом, добавил он, самого Рината Ахметова в новом списке нет.

Отметим, что в российском перечне "новичками" также оказались бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, депутат Виктор Балога, депутаты Евгений Балицкий, Михаил Добкин и Александр Вилкул, глава партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, мэр Одессы Геннадий Труханов и другие. 

Журналист указал на то, что серьезность санкций "по-прежнему вызывает вопросы".

"Кажется, в ряде случаев они имеют такой же гибридный вид, как и все другие действия России в отношении Украины", - написал он. 

"По-прежнему нет там и Коломойского, и Игоря Кононенко (хотя Александр Грановский, Артур Герасимов и большинство нардепов от БПП есть). Зато теперь там есть Мураев и Добкин. Причем, у последнего неслабо пригорело в твиттере", - говорится в публикации.

&quot;Почему такая избирательность?&quot; Журналист об &quot;экс-регионалах&quot; в новом списке российских санкцийСкрин: twitter.com/mdobkin

"Например, в списке физлиц есть Борис Колесников, но при этом в перечне юрлиц, на которых наложены санкции, его компании (АПК Инвест, Конти) отсутствуют. Хотя компании других олигархов (МХП, Кернел, Нибулон) там указаны. Почему такая избирательность?", - задался вопросом Казанский. 

Журналст считает, что именно по Колесникову и будет в итоге ясно, насколько "серьезны эти санкции в самом деле".

"В отличие от подавляющего большинства попавших в список политиков, у него действительно есть бизнес в России. Посмотрим, какие действия будут предприняты в отношении кондитерской фабрики Колесникова. Если ничего не будет, значит, санкции - фейк и пиар", - резюмировал он.

&quot;Почему такая избирательность?&quot; Журналист об &quot;экс-регионалах&quot; в новом списке российских санкцийСкрин: facebook.com/den.kazansky

В комментариях к посту журналиста его подписчики также принялись обсуждать новый санкционный список и не обошли вниманием также и реакцию Добкина:

"Миша, у тебя грустное лицо...";

&quot;Почему такая избирательность?&quot; Журналист об &quot;экс-регионалах&quot; в новом списке российских санкций

Скриншот комментариев: facebook.com/den.kazansky

"А кому и сколько надо заплатить чтобы меня туда внесли?"...

&quot;Почему такая избирательность?&quot; Журналист об &quot;экс-регионалах&quot; в новом списке российских санкцийСкриншот комментариев: facebook.com/den.kazansky

Напомним, недавно Украина расширила санкции против РФ на ряд российских оборонных предприятий. 

Ранее сообщалось, недавно в Интернете выложили протоколы допроса боевика, одиозного "казачьего атамана" Сергея Косогорова (Косогора), который в 2014 году контролировал город Красный Луч в Луганской области. 

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Новости Украины СанкцииДенис Казанский
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