"Чому така вибірковість?" Журналіст про "екс-регіоналів" у новому списку російських санкцій

Фото: колаж РБК-Україна

Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній України

У розширеному списку санкцій стосовно українських фіз- та юр- осіб, який 25 грудня опублікував Кабінет міністрів РФ, серед інших вказані "ахметовські" депутати і його бізнес-партнер, народний депутат Вадим Новинський. Про це повідомив відомий журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

При цьому, додав він, самого Ріната Ахметова у новому списку немає.

Зазначимо, що в російському переліку "новачками" також опинилися колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій, депутат Віктор Балога, депутати Євген Балицький, Михайло Добкін та Олександр Вілкул, голова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков, лідер партії "Наші" Євген Мураєв, мер Одеси Геннадій Труханов та інші.

Журналіст вказав на те, що серйозність санкцій "як і раніше викликає питання".

"Здається, у ряді випадків вони мають такий самий гібридний вигляд, як і всі інші дії Росії щодо України", - написав він.

"Як і раніше немає там і Коломойського, і Ігоря Кононенка (хоча Олександр Грановський, Артур Герасимов і більшість нардепів від БПП є). Зате тепер там є Мураєв і Добкін. Причому, у останнього неслабо пригоріло у твіттері", - йдеться у публікації.





Скрін: twitter.com/mdobkin

"Наприклад, в списку фізосіб є Борис Колєсников, але при цьому в переліку юридичних осіб, на яких накладені санкції, його компанії (АПК Інвест, Конті) відсутні. Хоча компанії інших олігархів (МХП, Кернел, Нібулон) там вказані. Чому така вибірковість?", - задався питанням Казанський.



Журналст вважає, що саме по Колєснікову і буде в підсумку ясно, наскільки "серйозні ці санкції насправді".

"На відміну від переважної більшості політиків, які потрапили у список, у нього дійсно є бізнес в Росії. Подивимося, які дії будуть зроблені щодо кондитерської фабрики Колєсникова. Якщо нічого не буде, значить, санкції - фейк і піар", - резюмував він.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

В коментарях до посту журналіста його підписники також почали обговорювати новий санкційний список і не обійшли увагою також і реакцію Добкіна:

"Міша, в тебе сумне обличчя...";

Скріншот коментарів: facebook.com/den.kazansky

"А кому і скільки треба заплатити, щоб мене туди внесли?"...

Скріншот коментарів: facebook.com/den.kazansky

Нагадаємо, нещодавно Україна розширила санкції проти РФ на ряд російських оборонних підприємств.

Раніше повідомлялося, нещодавно в Інтернеті виклали протоколи допиту бойовика, одіозного "козачого отамана" Сергія Косогорова (Узгір'я), який в 2014 році контролював місто Красний Луч у Луганській області.

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Відео: РБК-Україна