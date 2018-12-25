ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Чому така вибірковість?" Журналіст про "екс-регіоналів" у новому списку російських санкцій

STYLERЖиття    25.12.2018 - 22:12
"Чому така вибірковість?" Журналіст про "екс-регіоналів" у новому списку російських санкцій
Фото: колаж РБК-Україна

Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній України

У розширеному списку санкцій стосовно українських фіз- та юр- осіб, який 25 грудня опублікував Кабінет міністрів РФ, серед інших вказані "ахметовські" депутати і його бізнес-партнер, народний депутат Вадим Новинський. Про це повідомив відомий журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

При цьому, додав він, самого Ріната Ахметова у новому списку немає.

Зазначимо, що в російському переліку "новачками" також опинилися колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій, депутат Віктор Балога, депутати Євген Балицький, Михайло Добкін та Олександр Вілкул, голова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков, лідер партії "Наші" Євген Мураєв, мер Одеси Геннадій Труханов та інші.

Журналіст вказав на те, що серйозність санкцій "як і раніше викликає питання".

"Здається, у ряді випадків вони мають такий самий гібридний вигляд, як і всі інші дії Росії щодо України", - написав він.

"Як і раніше немає там і Коломойського, і Ігоря Кононенка (хоча Олександр Грановський, Артур Герасимов і більшість нардепів від БПП є). Зате тепер там є Мураєв і Добкін. Причому, у останнього неслабо пригоріло у твіттері", - йдеться у публікації.

&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкцій

&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкційСкрін: twitter.com/mdobkin

"Наприклад, в списку фізосіб є Борис Колєсников, але при цьому в переліку юридичних осіб, на яких накладені санкції, його компанії (АПК Інвест, Конті) відсутні. Хоча компанії інших олігархів (МХП, Кернел, Нібулон) там вказані. Чому така вибірковість?", - задався питанням Казанський.

Журналст вважає, що саме по Колєснікову і буде в підсумку ясно, наскільки "серйозні ці санкції насправді".

"На відміну від переважної більшості політиків, які потрапили у список, у нього дійсно є бізнес в Росії. Подивимося, які дії будуть зроблені щодо кондитерської фабрики Колєсникова. Якщо нічого не буде, значить, санкції - фейк і піар", - резюмував він.

&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкцій

&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкційСкрін: facebook.com/den.kazansky

В коментарях до посту журналіста його підписники також почали обговорювати новий санкційний список і не обійшли увагою також і реакцію Добкіна:

"Міша, в тебе сумне обличчя...";

&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкцій&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкцій

Скріншот коментарів: facebook.com/den.kazansky

"А кому і скільки треба заплатити, щоб мене туди внесли?"...

&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкцій

&quot;Чому така вибірковість?&quot; Журналіст про &quot;екс-регіоналів&quot; у новому списку російських санкційСкріншот коментарів: facebook.com/den.kazansky

Нагадаємо, нещодавно Україна розширила санкції проти РФ на ряд російських оборонних підприємств.

Раніше повідомлялося, нещодавно в Інтернеті виклали протоколи допиту бойовика, одіозного "козачого отамана" Сергія Косогорова (Узгір'я), який в 2014 році контролював місто Красний Луч у Луганській області.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

У РФ опублікували новий санкційний список Обдурили, використали і кинули: реакція мережі на відмову Лаврова від "ЛДНР"
Новини України СанкціїДенис Казанский
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся