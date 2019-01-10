"За томос через повешение": Добкин разозлил сеть скандальным высказыванием

Фото: коллаж РБК-Украина

Бывший "регионал" в своем Twitter активно грубил и посылал своих подписчиков

Скандальный народный депутат, экс-"регионал" Михаил Добкин очень резко высказался в адрес главы государства и предрек ему печальную судьбы после президентских выборов 31 марта 2019 года. Об этом бывший глава Харьковской ОГА написал в четверг, 10 января, в своем Twitter.

Кроме того, нардеп в комментариях к своему посту матом посылает пользователей сети, не согласных с его мнением.

Также Добкин раскритиковал получение томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.

"Десятое января. Я не считал, сколько еще этому упырю осталось княжить, но уверен, что точно недолго. Но вот в чем я точно уверен, так это в том, что отбывать ему за все его "проделки" придется "пожизненно"! А за "Томос" еще и через повешение", - говорится в его публикации.

Скрин: twitter.com/mdobkin

Очевидно, что Добкин говорит о президенте Петре Порошенко, хотя и не указал в тексте имя.

Отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в Twitter, в курсе ли он, что "Харьков-то за Порошенко", нардеп ответил отрицательно.

Скрин комментариев: twitter.com/mdobkin

Также бывшему члену Партии регионов указали на его странную фразу "отбывать пожизненно через повешение", от которой "вывих мозга можно заработать".

На эту ремарку Добкин нашелся: "Будет пожизненно висеть. А в чем проблема?"

Михаил Добкин (фото: УНИАН)

Также нардеп грубо послал правозащитнцу Руслану Бронину, которая в комментах написала ему ряд упреков: "Идите на*уй, барышня".

Скрин комментариев: twitter.com/mdobkin

После этого под раздачу попала и другая женщина: "Идите, мадам, на*ер. И без вас нытиков хватает".

Скрин комментариев: twitter.com/mdobkin

В общем и целом, Добкин начал грубить и другим комментаторам, посылать их и обзывать "рагулями хр*новыми".

Скрин комментариев: twitter.com/mdobkin

Напомним, что недавно Добкин крайне эмоционально отреагировал на антиукраинский санкционный список РФ, в который попало и его имя. Украинский политик назвал "маразмом" этот документ.

Также мы писали о том, что в сети появились фото двойника Михаила Добкина.