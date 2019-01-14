"Захр*начили ні за що ні про що": Ахеджакова про Сенцова і полонених моряках

Фото: колаж РБК-Україна

Народна артистка Росії зазначила, що є багато діячів культури, які виступають проти репресій Кремля

Легендарна актриса театру і кіно Лія Ахеджакова, яка раніше заявила про фальсифікації та пропаганді на російському телебаченні, розповіла, чому підтримує українських політв'язнів у РФ. В інтерв'ю виданню "МБХ Медіа" артистка наголосила, що для її це дуже важливо.

Ахеджакова на підтримку в'язня Кремля Олега Сенцова записувала відеоролик і декламувала його твори. Сам український режисер зізнавався, що для нього це дуже важливо.

"І для мене дуже важливо", - зазначила актриса.

За словами Ахеджакової, вона хоче "хоч чимось, хоч якось" допомогти Олегу Сенцову.

Відео: YouTube / Gennady Sushkevich / Лія Ахеджакова читає оповідання "Собака" Олега Сенцова

"Адже коли хлопця зах*еначили ні за що ні про що на 20 років за Полярне коло... Або ці українські моряки. Я-то розумію всю несправедливість того, що сталося, але допомогти нічим не можу", - сказала Лія Меджідовна.

Також Ахеджакова додала, що сьогодні в РФ багато активних артистів, які беруть участь у політичному житті і займаються захистом людей від переслідувань Кремля.

Серед такий діячів культури він назвала Юлію Ауг, Олексія Серебренникова, Михайла Єфремова, Андрія Макаревича, Юрія Шевчука.

Фото: Лія Ахеджакова delfi.ee

Нагадаємо, що актриса театру і кіно, росіянка Лія Ахеджакова закликала людей підняти "хайп" щодо звільнення ув'язненого режисера Олега Сенцова.

Як повідомлялося раніше, нещодавно народна артистка Росії Лія Ахеджакова розповіла про своє ставлення до тимчасово окупованих півострову Крим і окремим районам на Донбасі в Україні.

Також ми писали про те, що Лія Ахеджакова висловила свою думку щодо пропаганди.