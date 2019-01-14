"Захр*начили ни за что ни про что": Ахеджакова о Сенцове и пленных моряках

Фото: коллаж РБК-Украина

Народная артистка России отметила, что есть много деятелей культуры, которые выступают против репрессий Кремля

Легендарная актриса театра и кино Лия Ахеджакова, которая ранее заявила о фальсификации и пропаганде на российском телевидении, рассказала, почему поддерживает украинских политзаключенных в РФ. В интервью изданию "МБХ Медиа" артистка подчеркнула, что для ее это очень важно.

Ахеджакова в поддержку узника Кремля Олега Сенцова записывала видеоролик и декламировала его произведения. Сам украинский режиссер признавался, что для него это очень важно.

"И для меня очень важно", - отметила актриса.

По словам Ахеджаковой, она хочет "хоть чем-то, хоть как-то" помочь Олегу Сенцову.

Видео: YouTube / Gennady Sushkevich / Лия Ахеджакова читает рассказ "Собака" Олега Сенцова

"Ведь когда парня зах*еначили ни за что ни про что на 20 лет за Полярный круг… Или эти украинские моряки. Я-то понимаю всю несправедливость того, что произошло, но помочь ничем не могу", - сказала Лия Меджидовна.

Также Ахеджакова добавила, что сегодня в РФ много активных артистов, которые участвуют в политической жизни и занимаются защитой людей от преследований Кремля.

Среди такий деятелей культуры он назвала Юлию Ауг, Алексея Серебренникова, Михаила Ефремова, Андрея Макаревича, Юрия Шевчука.

Фото: Лия Ахеджакова delfi.ee

Напомним, что актриса театра и кино, россиянка Лия Ахеджакова призвала людей поднять "хайп" в отношении освобождения заключенного режиссера Олега Сенцова.

Как сообщалось ранее, недавно народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о своем отношении к временно оккупированным полуострову Крым и отдельным районам на Донбассе в Украине.

Также мы писали о том, что Лия Ахеджакова высказала свое мнение относительно пропаганды.