"Підняти хайп": Лія Ахеджакова закликала людей допомогти звільнити Сенцова (відео)

Російська актриса вважає, що відносини з Україною - це справа серйозна

Народна артистка Росії Лія Ахеджакова, яка активно підтримує українців, закликала людей підняти "хайп" щодо звільнення ув'язненого режисера Олега Сенцова. Ролик з висловлюваннями акторки опублікований на сторінці Facebook видання "Радіо Свобода".

"Наші відносини з Україною зайшли в таку жо*у, що звідти вже ніхто не вийде ніколи. Потрібні потужні три-чотири людини, яким ми віддамося як артисти", - зауважила артистка.

"Ми повинні підняти хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Тому що Сенцов - це не просто Сенцов, це ще і те, що сталося у нас з Україною. І пів-Росії підтримує це і готові за хорошу зарплату поїхати вбивати людей на Донбас", - заявила Лія Ахеджакова.

Відео: Лія Ахеджакова (facebook.com/radiosvoboda)

Нагадаємо, що увязнений в Росії український режисер Олег Сенцов, який нещодавно оголосив голодування, дозволив медикам підтримувати себе препаратами.

До речі, сестра політв'язня Сенцова розповіла про стан брата через голодування.

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