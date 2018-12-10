Знаменитому комісара Каттані СБУ заборонила в'їзд в Україну: відома причина

Колаж РБК-Україна

Знаменитий актор виявився шанувальником президента РФ

Служба безпеки України та Міністерство культури України внесли легендарного італійського актора Мікеле Плачідо в перелік осіб, які створюють загрозу для української національної безпеки. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури України.

10 грудня 2018 року Міністерство культури України та СБУ розширив список осіб, які створюють загрозу для національної безпеки країни. В цей перелік включено італійського актора Мікеле Плачідо, відомий за своєю роллю комісара Коррадо Каттані в багатосерійному серіалі "Спрут".

Фото: Мікеле Плачідо (twitter.com/Lettera43)

З'ясувалося, що 92-річна легенда італійського кіно неодноразово висловлював свою підтримку російському президенту Володимиру Путіну.

"Путін - номер один у світі в зовнішній політиці, тому що у нього ясні ідеї і є моральні сили, щоб дати відповідь викликам нинішнього складного періоду", - заявив Плачідо в листопаді 2015 року під час свого візиту в Москву.

Крім того, Мікеле Плачідо підтримує дії Російської Федерації в Сирії і вважає, що реакція світової спільноти на російську агресію в Україні необґрунтована.

Внесення італійського актора в список Мінкульту означає, що Мікеле Плачідо не пустять в Україну, а також у країні можуть заборонити фільми з його участю.

Скріншот (mincult.kmu.gov.ua)

На даний момент в перелік Міністерства культури України входить 145 осіб, які були включені на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську ввели мораторій на російськомовний культурний продукт.

А також ми повідомляли про те, що британці не пустили Охлобистіна на заходи Тижня російського кіно.

Відео: РБК-Україна