Знаменитому комиссару Каттани СБУ запретила въезд в Украину: известна причина

Коллаж РБК-Украина

Знаменитый актер оказался поклонником президента РФ

Служба безопасности Украины и Министерство культуры Украины внесли легендарного итальянского актера Микеле Плачидо в перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

10 декабря 2018 года Министерство культуры Украины и СБУ расширило список лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности страны. В это перечень включили итальянского актера Микеле Плачидо, который известен по своей роли комиссара Коррадо Каттани в многосерийном сериале "Спрут".

Фото: Микеле Плачидо (twitter.com/Lettera43)

Выяснилось, что 92-летняя легенда итальянского кино неоднократно выражал свою поддержку российскому президенту Владимиру Путину.

"Путин - номер один в мире во внешней политике, потому что у него ясные идеи и есть моральные силы, чтобы дать ответ вызовам нынешнего сложного периода", - заявил Плачидо в ноябре 2015 года во время своего визита в Москву.

Кроме того, Микеле Плачидо поддерживает действия Российской Федерации в Сирии и считает, что реакция мирового сообщества на российскую агрессию в Украине необоснованная.

Внесение итальянского актера в список Минкульта означает, что Микеле Плачидо не пустят в Украину, а также в стране могут запретить фильмы с его участием.

Скриншот (mincult.kmu.gov.ua)

На данный момент в перечень Министерства культуры Украины входит 145 человек, которые были включены на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Видео: РБК-Украина